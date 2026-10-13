En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 13 de octubre

La jornada comenzó con 12°C y una humedad del 95%. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. En el tránsito, hay desvíos por las obras del Puente Carretero, un corte total en la RN A012 y una reducción de calzada en la autopista Santa Fe-Rosario.