En menos de cinco minutos, repasá el pronóstico del tiempo, los principales inconvenientes para circular y la información de servicios que conviene consultar antes de salir. Esta guía reúne los datos disponibles durante la mañana para ayudarte a organizar tus traslados y evitar demoras.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 13 de octubre
La jornada comenzó con 12°C y una humedad del 95%. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. En el tránsito, hay desvíos por las obras del Puente Carretero, un corte total en la RN A012 y una reducción de calzada en la autopista Santa Fe-Rosario.
Clima en Santa Fe: lluvias aisladas y una máxima de 20°C
La mañana comenzó con 12°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 95%, según el registro meteorológico de las 5. La presión atmosférica era de 1012,1 hPa, el viento soplaba del sudeste a 4 km/h y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Para este martes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 20°C. Las lluvias aisladas podrían aparecer durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la noche, el cielo estará mayormente nublado y las chances de lluvia descenderán a entre el 0% y el 10%.
El viento rotará a predominante del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. El sol saldrá a las 6.26 y se pondrá a las 19.13.
Para el resto de la semana, se prevén máximas de 21°C el miércoles, 20°C el jueves y 19°C el viernes. Las mínimas estarán entre los 14°C y los 15°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la máxima llegará a los 20°C, la humedad elevada y las temperaturas frescas de la mañana hacen recomendable llevar una campera liviana. También conviene sumar un paraguas o impermeable si vas a permanecer varias horas fuera de casa.
Tránsito en Santa Fe: qué calles y rutas conviene evitar
El informe de tránsito actualizado durante la mañana indica que las rutas provinciales presentan, en general, circulación fluida y buenas condiciones de visibilidad. Sin embargo, hay sectores con obras, cortes y desvíos que pueden modificar los tiempos de viaje.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Las obras del nuevo puente y sus accesos mantienen cambios en la circulación. En Santo Tomé, quienes deban atravesar el sector intervenido de avenida 7 de Marzo tienen que utilizar los desvíos por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes ingresan a la ciudad por la traza norte recientemente construida.
Si viajás entre Santo Tomé y Santa Fe, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial.
Autopista Santa Fe-Rosario
A las 6.16 se informó una reducción de calzada entre los kilómetros 127 y 125, a la altura de barrio Caima, en sentido hacia Rosario, por trabajos de obra.
Si tenés que viajar por ese corredor, prestá atención a las indicaciones y reducí la velocidad al aproximarte al sector intervenido.
RN A012: corte total entre la RP 25 y la vieja ruta 9
La circulación permanece interrumpida para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la ruta provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Se implementaron desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Quienes necesiten atravesar esa zona deben seguir los recorridos señalizados y prever demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 continúan las tareas sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras en ambos sentidos.
Si vas hacia Paraná o Rosario por este corredor, moderá la velocidad y respetá las indicaciones del personal vial.
Sobre la RN 11, la RN 168 y la avenida de Circunvalación de Santa Fe, el parte compartido no consigna novedades específicas para esta mañana. Esto no significa que estén libres de demoras o incidentes: conviene comprobar el estado de la circulación antes de emprender el viaje.
Cortes de luz: qué se sabe para este martes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dispone de una página oficial para consultar los trabajos programados y las interrupciones del suministro eléctrico por localidad.
En la consulta realizada este martes para Santa Fe y Santo Tomé no muestra cortes programados.
Antes de salir, si necesitás trabajar desde casa, cargar dispositivos o utilizar equipos eléctricos, revisá el cronograma oficial y comprobá si hay avisos nuevos.
- Para reclamos técnicos en el área de Santa Fe, la empresa informa el teléfono 0800 777 4444.
Vacunación gratuita: dónde estará el operativo este martes
Una actividad concreta para tener en cuenta es el operativo itinerante de vacunación gratuita #ModoVacuna, impulsado por la Municipalidad de Santa Fe junto con el Ministerio de Salud provincial.
Según la información publicada por El Litoral, el dispositivo estará este martes 13 de octubre en la Vecinal Vuelta del Paraguayo, de 9 a 12. La campaña está dirigida especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, y permite consultar por vacunas contra la gripe y la neumonía, además de revisar el carnet y completar las dosis pendientes.
Quienes concurran pueden llevar su DNI y carnet de vacunación, si lo tienen disponible. También es posible consultar en el centro de salud más cercano.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Lista para revisar
Clima: Llevar abrigo liviano y paraguas por la posibilidad de lluvias aisladas.
Tránsito: Prever demoras en el Puente Carretero, la RN A012, la RN 174 y la autopista.
Cortes de luz: Consultar el cronograma de la EPE para tu localidad.
Qué llevar: Documento, celular cargado, abrigo y paraguas.
Qué evitar: Circular rápido en sectores de obra o ignorar los desvíos.
Recomendación del día: Salir con tiempo adicional si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé.
La recomendación principal para este martes es salir preparado para una jornada fresca y húmeda, con posibilidad de lluvias, y contemplar tiempo extra para los traslados afectados por obras.