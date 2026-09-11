En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante para organizar la jornada en Santa Fe y sus principales accesos. El dato central de la mañana está puesto en el tiempo y el tránsito, pero también hay que tener en cuenta los cortes programados de energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 11 de septiembre
Bajada:Tormentas, descenso de temperatura, cambios en el Puente Carretero y obras en rutas marcan el comienzo de este viernes en Santa Fe. Además, quiénes cobran por ANSES y qué tener en cuenta antes de salir.
Clima: tormentas durante la mañana y descenso de temperatura
Santa Fe comenzó este viernes 11 de septiembre con 13°C, cielo parcialmente nublado, 88% de humedad, viento del sur a 6 km/h y visibilidad de 12 kilómetros. Los datos corresponden al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada tendrá un cambio respecto de los últimos días. Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por eso, quienes tengan que salir temprano deberían contemplar la posibilidad de encontrar calles mojadas y condiciones variables de circulación.
Durante la tarde, el escenario tenderá a mejorar, aunque todavía podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de entre 10% y 40%. La máxima prevista será de 18°C.
Además, el viento del sur tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h y podría presentar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la posibilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%. La temperatura volverá a ubicarse cerca de los 13°C.
El descenso térmico se hará más notorio durante el fin de semana: para el sábado se esperan 9°C de mínima y 17°C de máxima, mientras que el domingo será el día más frío, con 7°C y 14°C. El lunes comenzará una recuperación, con 8°C de mínima y 18°C de máxima.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la máxima llegará a 18°C, la mañana será fresca y el viento puede incrementar la sensación de frío. Además, se recomienda llevar paraguas o algún elemento para protegerse de la lluvia si el traslado coincide con el período de mayor inestabilidad.
Tránsito: atención en el Puente Carretero y los accesos
El tránsito en las rutas provinciales se presenta, durante las primeras horas de este viernes, fluido y con buena visibilidad, según el informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Sin embargo, hay puntos que requieren especial atención.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
Continúan los cambios de circulación vinculados con las obras del nuevo Puente Carretero y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por este motivo, se recomienda salir con tiempo y respetar especialmente la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Leé la información completa en El Litoral: El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto.
Si circulás por la A012
También hay trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante las tareas se realizarán cortes progresivos en diferentes sectores. La zona está señalizada y cuenta con banderilleros, por lo que se recomienda reducir la velocidad y prever posibles demoras.
Además, permanece el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, por las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los vehículos livianos cuentan con desvíos específicos para los barrios ubicados a ambos lados de la A012. En tanto, el tránsito pesado que necesite llegar al Parque Industrial de Roldán deberá hacerlo por la A012 y la RN 1V 09.
Los camiones tienen prohibida la circulación por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Si utilizás la Autopista Santa Fe-Rosario
Hay una reducción de calzada por obras entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón, en el sentido hacia Santa Fe.
En ese tramo se recomienda circular con precaución y respetar la señalización.
Cortes de luz: habrá interrupciones programadas en cuatro localidades
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó cortes programados para este viernes 11 de septiembre en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
En la ciudad de Santa Fe habrá tres interrupciones durante la mañana:
De 8 a 12: zona de Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y avenida Circunvalación.
De 8.30 a 12.30: sector comprendido por San Martín, Espora, Padre Genesio y 1° de Mayo.
De 9 a 13: zona de avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, R. Godoy y Lavaisse.
En Santo Tomé, el corte está previsto de 9 a 10, en el sector delimitado por calle 16, calle 10, Buenos Aires y Castelli.
También habrá una interrupción programada de 9 a 10 en Sauce Viejo, en el área comprendida por calle 16, calle 10, Buenos Aires y Castelli.
En San José del Rincón se anunciaron tres cortes:
De 8 a 11: De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias.
De 8 a 12: De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y Ruta Provincial N° 1.
De 8.30 a 10.30: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este.
La EPE recomienda consultar sus canales oficiales ante eventuales modificaciones o para verificar si existen trabajos programados en otras zonas.
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La jornada tendrá varios factores que pueden modificar los tiempos habituales de traslado: tormentas durante la mañana, ráfagas de hasta 50 km/h, obras en accesos y cortes programados de energía en distintos sectores.
Si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, es importante tener presentes los desvíos vigentes en el Puente Carretero. Si el recorrido incluye la A012 o la Autopista Santa Fe-Rosario, también hay que contemplar las zonas donde se realizan trabajos sobre la calzada.
Para quienes tengan que realizar trámites o salir temprano, consultar el pronóstico y el estado de los principales accesos antes de comenzar el recorrido puede ayudar a evitar demoras.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Clima: tormentas fuertes durante la mañana, chaparrones por la tarde y máxima de 18°C.
Tránsito: circulación general fluida, pero con obras y desvíos en puntos importantes.
Puente Carretero: doble sentido en la nueva traza y modificaciones en los accesos.
A012: trabajos de reparación y corte total en el cruce con RN 34.
Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón, hacia Santa Fe.
Luz: hay cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Agua: no hay un aviso general de corte en la información disponible; consultar ASSA ante problemas puntuales.
ANSES: revisar el DNI antes de salir si se espera cobrar este viernes.
Qué llevar: abrigo y protección para la lluvia.
Qué evitar: circular a alta velocidad en zonas de obra, realizar maniobras bruscas o salir sin contemplar posibles demoras.