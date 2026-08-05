En menos de cinco minutos podés conocer cómo estará el tiempo, qué calles conviene evitar, dónde habrá cortes de energía, qué pasa con los pagos de ANSES y cuáles son las principales recomendaciones para moverte durante este miércoles sin contratiempos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 5 de agosto
El clima, el estado de las rutas, los cortes de tránsito, los trabajos programados de la EPE, los servicios de ANSES y toda la información clave para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe, reunida en un solo lugar.
Clima: una mañana con neblina y posibilidad de tormentas
La ciudad de Santa Fe amaneció con un ambiente muy húmedo y visibilidad reducida. A las 6 de la mañana la estación meteorológica registró una temperatura de 15,9°C, cielo cubierto con neblina, 99% de humedad, viento del sudoeste a 6 km/h y una visibilidad de 5 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que durante la mañana exista entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas. Aunque no se esperan fenómenos de gran intensidad, la combinación de lloviznas y bancos de niebla puede dificultar la circulación.
Hacia la tarde las condiciones mejorarán. El cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 20°C. Por la noche continuará el cielo mayormente nublado con unos 17°C.
Pronóstico extendido
Jueves: mínima de 11°C y máxima de 25°C. Será el día más cálido de la semana.
Viernes: descenso brusco de temperatura. Mínima de 4°C y máxima de 16°C.
Sábado: tiempo estable, mínima de 7°C y máxima de 16°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la tarde será templada, la mañana se presenta húmeda, con viento y posibilidad de lluvias aisladas. Un abrigo liviano impermeable o un piloto será una buena opción.
Tránsito: niebla en rutas y varias obras en la ciudad
La principal complicación de este miércoles no está relacionada con el tránsito urbano sino con las condiciones meteorológicas.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que existe visibilidad reducida por bancos de niebla y neblina en todo el territorio santafesino, situación que se combina con lloviznas y calzadas húmedas, por lo que se recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.
Atención si viajás
Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Coronda, mano hacia Santa Fe, por obras.
Centro santafesino: continúan los trabajos de ASSA sobre avenida General López, Entre Ríos, Urquiza, Chacabuco, Junín y otras arterias.
Varias líneas de colectivos modificaron temporalmente sus recorridos debido a estas intervenciones.
Recomendaciones
Si viajás hacia Rosario, reducí la velocidad al llegar a la zona de Coronda.
Si ingresás al centro, consultá previamente los desvíos por obras.
Prestá especial atención en avenidas donde se realizan trabajos de ASSA.
Cortes de luz: los barrios afectados este miércoles
La Empresa Provincial de la Energía realizará distintos trabajos de mantenimiento durante la jornada.
En la ciudad de Santa Fe habrá interrupciones programadas en distintos horarios, entre ellos:
San Luis al 3100.
Zona comprendida por Av. Aristóbulo del Valle, Ara Belgrano, San Martín y Gorriti.
Sectores delimitados por Larrechea, Diagonal Obligado, Neuquén y Storni.
Barrios cercanos a Hernandarias, Peñaloza, Zavalla y Boneo.
Sectores de Quiroga, Almonacid, Dorrego y Dr. Zavalla.
Zona de Crespo, Paraguay, Chile y La Rioja.
Área próxima a la Ruta Nacional 168 y Ruta Provincial 1.
Barrio Cristo Obrero.
Sector de Corrientes, Estrada, Padre Quiroga y Monseñor Zazpe.
También habrá tareas programadas en Santo Tomé y Monte Vera.
Recomendaciones
Desconectá los electrodomésticos sensibles antes del horario informado.
Mantené cargados celulares y notebooks si vivís en alguno de los sectores afectados.
ANSES: quién cobra este miércoles
Este miércoles 5 de agosto no comienza todavía el cronograma mensual general de pagos de ANSES para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.
Sin embargo, continúan vigentes:
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).
Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas.
Prestación por Desempleo (Plan 2), según el calendario correspondiente.
Para verificar una situación particular, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
También puede interesarte
Cambios en el tránsito por obras de ASSA.
Visibilidad reducida en rutas provinciales.
Cortes programados de energía.
Pronóstico con descenso importante de temperatura desde el viernes.
Antes de salir
✔ Clima
Llevá paraguas y un abrigo liviano.
✔ Tránsito
Conducí con extrema precaución por bancos de niebla y calles húmedas.
✔ Cortes de luz
Verificá si tu barrio figura entre los sectores afectados.
✔ Agua
Prevé demoras si circulás por zonas con obras de ASSA.
✔ ANSES
No comienzan hoy los pagos generales; sólo continúan prestaciones específicas.
✔ PAMI
Los servicios funcionan normalmente.
✔ Qué llevar
Paraguas.
Abrigo liviano.
Documentación si viajás por rutas.
Celular con batería.
✔ Qué evitar
Exceso de velocidad en rutas.
Frenadas bruscas por la calzada húmeda.
Circular por calles con cortes sin consultar los desvíos.
✔ Recomendación del día
Si tenés que viajar temprano por ruta o autopista, salí con algunos minutos de anticipación. La combinación de niebla, lloviznas y obras viales puede generar demoras, especialmente en los accesos a la ciudad y en la Autopista Santa Fe-Rosario.