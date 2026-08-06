Si en los próximos minutos tenés que salir de tu casa, esta nota te ayudará a planificar el día. En menos de cinco minutos podrás conocer cómo estará el clima, qué calles estarán cortadas, dónde habrá desvíos de colectivos, qué barrios tendrán cortes de energía y cuál es la situación de los principales servicios.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este jueves 6 de agosto
Tormentas fuertes, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, bancos de niebla, cortes de tránsito, interrupciones programadas del servicio eléctrico y el cronograma de ANSES. En esta guía reunimos toda la información útil para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe.
Clima: un jueves con alerta por tormentas y fuertes ráfagas
La jornada comenzó en Santa Fe con una temperatura de 18,3°C, cielo cubierto con neblina, humedad del 99%, viento del noreste a 23 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros.
Sin embargo, las condiciones cambiarán rápidamente. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos, por lo que se espera un jueves inestable durante gran parte del día.
Las tormentas fuertes se desarrollarían durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 25°C, aunque el ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso térmico hacia la noche.
Otro aspecto para tener en cuenta será el viento. Se esperan velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h durante las horas más intensas del fenómeno.
Hacia la noche las lluvias tenderían a cesar, aunque continuará soplando viento del sector sur con ráfagas de hasta 69 km/h.
Pronóstico extendido
Viernes: mínima de 4°C y máxima de 16°C.
Sábado: mínima de 7°C y máxima de 16°C.
Domingo: mínima de 4°C y máxima de 16°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque durante la tarde la temperatura llegará a los 25°C, el ingreso del frente frío hará descender rápidamente los valores durante la noche. Además, el viento intenso aumentará la sensación de frío.
Tránsito: bancos de niebla, obras y cortes de calles
Las condiciones meteorológicas también afectan la circulación.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtió sobre la presencia de bancos de niebla y neblinas en distintos sectores de la provincia, acompañados por lloviznas que generan calzadas húmedas y resbaladizas.
En la Autopista Santa Fe-Rosario continúa la reducción de calzada entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Coronda, por trabajos de mantenimiento.
En la ciudad también habrá numerosas intervenciones en la vía pública por obras de ASSA y trabajos municipales.
Entre ellas se destacan:
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda.
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga.
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla.
1º de Mayo entre Gobernador Crespo e Hipólito Yrigoyen.
A partir de las 16.30 se implementarán además cortes preventivos en los alrededores del estadio de Unión por el partido previsto para la jornada.
Si viajás hoy
Reducí la velocidad si circulás por rutas provinciales.
Mantené mayor distancia de frenado por la presencia de calzadas húmedas.
Si ingresás al centro, verificá previamente los cortes de calles.
Si viajás hacia Rosario, prestá especial atención a la reducción de calzada en la autopista.
Colectivos: habrá desvíos
Las obras y los cortes de tránsito modificarán el recorrido de varias líneas urbanas.
Entre las afectadas aparecen las líneas 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14 y 16, tanto por trabajos en la vía pública como por el operativo previsto alrededor del estadio de Unión.
Quienes utilicen el transporte público deberían consultar los recorridos antes de viajar.
Cortes de luz programados
La Empresa Provincial de la Energía informó trabajos de mantenimiento durante este jueves.
Los cortes afectarán distintos sectores de la ciudad entre las 8 y las 16 horas, dependiendo del barrio.
Las interrupciones alcanzarán sectores de:
Alto Verde.
Colastiné Sur.
Barrio El Pozo.
Zona norte.
Zona oeste.
Microcentro.
Corredor de Ruta 168.
Si vivís en alguno de esos sectores, se recomienda tomar los recaudos necesarios, cargar dispositivos electrónicos con anticipación y evitar el uso de ascensores durante el horario del corte.
ANSES
Este jueves no hay pagos programados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El calendario correspondiente a agosto comenzará el próximo lunes 10 de agosto, cuando iniciarán los pagos de Pensiones No Contributivas para documentos terminados en 0 y 1.
Posteriormente continuará el cronograma para jubilaciones mínimas, AUH y AUE.
También puede interesarte
Más allá del clima, la principal recomendación para este jueves es mantenerse atento a la evolución de las tormentas y del viento, ya que las condiciones podrían modificar el estado del tránsito y de algunos servicios durante el transcurso del día.
Antes de salir
✅ Consultá el pronóstico antes de viajar.
✅ Llevá paraguas y un abrigo liviano.
✅ Manejá con extrema precaución por la niebla y las calzadas mojadas.
✅ Revisá si tu barrio tendrá corte de energía.
✅ Si utilizás colectivos, verificá posibles desvíos.
✅ Evitá estacionar debajo de árboles o estructuras inestables.
✅ Asegurá objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.