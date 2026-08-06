En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este jueves 6 de agosto

Tormentas fuertes, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, bancos de niebla, cortes de tránsito, interrupciones programadas del servicio eléctrico y el cronograma de ANSES. En esta guía reunimos toda la información útil para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe.