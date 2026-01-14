Condonan infracciones de tránsito con la compra de espejos en Santa Fe

El municipio de Santa Fe presentó el programa “Vale por un espejo”, una iniciativa destinada a promover la seguridad vial mediante la regularización inmediata de los vehículos que circulan sin espejos retrovisores. La medida apunta a corregir una de las faltas más comunes entre motociclistas, con multas que ascienden a $70.000.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de esta política: “Seguimos insistiendo en lo que es la seguridad vial y, en este caso con el éxito que tuvo ‘Vale por un casco’, en diciembre ascendió casi al 50% los usuarios que ante una multa por no usar casco hacen valer este programa y se les retira la multa”.
El mecanismo de “Vale por un espejo” permite que los infractores adquieran el espejo faltante, se presenten ante el tribunal y, tras la revisión de un juez, se les condone la multa y puedan retirar la moto.
En este sentido, Poletti explicó: “Vimos que en 2025 habían sido más las multas y retenciones por falta de espejo, que por casco. Esto conlleva a la seguridad del motociclista, a poder mirar por el espejo retrovisor para hacer una maniobra y de esta manera proteger la vida del que conduce la moto y también evitar accidentes”.
Por su parte, Ana Caprio, del Tribunal de Faltas, detalló el rol educativo del programa: “El juez le hace toda una explicación al infractor de lo que se trata el espejo, porque no es simplemente un accesorio. Es una herramienta que le permite al conductor tener visión de su entorno de la parte trasera y lateral, no tener reacciones bruscas y esto evita siniestros, permitiendo seguridad”.
Caprio añadió que el programa tuvo buena recepción: “Arrancamos con un beneficio de un 20%, hasta que en la segunda etapa de diciembre, más del 50% de los infractores en condiciones de poder utilizar el beneficio lo hicieron, lo cual es satisfactorio porque quiere decir que el mensaje llegó y entonces llegó la concientización”.
El beneficio permite condonar la multa tras la colocación del espejo. Crédito: Archivo El Litoral.
Conciencia
Según los responsables del programa, la medida no busca fines recaudatorios, sino educativos. “La idea no es darle un beneficio económico, la idea es que compren los espejos, los coloquen y los utilicen”, aclaró Caprio.
Además, la funcionaria remarcó la importancia de medidas concretas para motivar el cumplimiento: “Los motivos por los cuales no se usan el casco o el espejo suelen ser siempre los mismos: comodidad, calor, hacer un viaje corto o incluso distracciones momentáneas. A veces necesitamos este tipo de medidas o sanciones para tomar conciencia”.
El programa apunta a reducir accidentes y mejorar el tránsito en Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral.
El tribunal organizó turnos para que los infractores puedan gestionar el beneficio de manera ordenada, evitando aglomeraciones: “La gente se adaptó a pedir el turno, tenemos muchísima concurrencia de público y de vecinos que acuden al tribunal a solucionar sus problemas. Está funcionando muy bien, cada vez se van enterando más”, concluyó Caprio.
El programa se suma a las políticas municipales de prevención vial, buscando reducir accidentes y mejorar la seguridad de los motociclistas en la ciudad, priorizando la educación y la concientización por sobre la mera imposición de multas.