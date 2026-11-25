El Honorable Concejo Municipal distinguió este miércoles a la periodista y conductora Silvia Martínez como Santafesina Destacada, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional, su compromiso con la independencia de pensamiento y su aporte al periodismo. El acto se realizó en el recinto de sesiones y contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, y de la concejala Silvina Cian, autora de la iniciativa.
Silvia Martínez fue reconocida como Santafesina Destacada por su trayectoria periodística
El Concejo Municipal distinguió a la conductora, quien comenzó su carrera en los medios de la ciudad y luego alcanzó proyección nacional e internacional. La iniciativa fue impulsada por la concejala Silvina Cian.
Nacida en Córdoba el 18 de enero de 1960, Martínez llegó a Santa Fe cuando tenía dos años y creció en nuestra ciudad, donde realizó sus estudios y dio sus primeros pasos en el periodismo entre 1980 y 1982. Durante esa etapa trabajó en Canal 13, el diario El Federal y las radios LT10 y LT9. En 1982 se radicó en Buenos Aires, donde comenzó a desarrollar una carrera que la llevaría a desempeñarse en medios nacionales e internacionales.
Fue conductora y periodista en distintas señales televisivas, corresponsal para cadenas internacionales y presentadora de CBS Telenoticias en Miami. A lo largo de su recorrido recibió importantes reconocimientos, entre ellos dos premios Emmy en 1999 por el especial Malvinas, la guerra nunca más, además de los premios Argentino de Oro y Jean Cartier.
Orgullo de ser santafesina
La concejala Silvina Cian sostuvo que el reconocimiento era una deuda de la ciudad con una profesional que abrió caminos para quienes eligieron el periodismo. “Los que hicimos medios o seguimos haciendo medios, en alguna medida, hemos encontrado en Silvia un camino. Es una de las primeras santafesinas en desarrollar una trayectoria tan importante, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior”, afirmó.
Al recibir la distinción, Silvia Martínez manifestó su emoción y agradecimiento. “Me llena de orgullo, pero también de compromiso. Santa Fe estuvo en los cimientos de todo lo que pasó después. La formación que recibí en esta ciudad y el trabajo en sus medios fueron fundamentales para poder demostrar que podía permanecer en los medios nacionales”, expresó.
En ese sentido, destacó que ser santafesina trasciende el lugar de nacimiento o residencia y tiene que ver con una forma de representar a la ciudad. “El santafesino no significa ni dónde naciste ni dónde vivís, sino que es una conducta y una manera de representar a la ciudad en todas partes”, sostuvo.
También reflexionó sobre el ejercicio del periodismo y la importancia de preservar la independencia de pensamiento a lo largo del tiempo. “Cuando estás comprometido con la verdad y con la esencia del periodismo, que es la independencia de pensamiento, tenés una seguridad para mantenerte. La calidad de cómo hagas el trabajo te define”, afirmó.