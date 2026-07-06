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En Vivo Lunes 6 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:18 / Lun. 06.07.2026

Estado de rutas

Ruta Provincial 2: continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams por el desplazamiento de una alcantarilla. Los desvíos se realizan:

Hacia el norte: por RP 39, en San Cristóbal.

Hacia el sur: por RP 17, en Campo Garay.

Ruta Nacional 11 (Puerto General San Martín): siguen las obras entre Presidente Perón y América, con restricción de circulación hacia Timbúes entre las 8 y las 18. Hay desvíos señalizados para todo tipo de vehículos.

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: permanece vigente el nuevo esquema de circulación por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, funciona un desvío y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación. Se recomienda prever demoras o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

07:17 / Lun. 06.07.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00)

Saavedra Dr. Amenábar y 3 de Febrero (08.30 -11.30 hs) Obras de Assa

Corrientes entre San Jerónimo y 9 de Julio (10.30 - 13.30 hs) Obras de Assa

07:17 / Lun. 06.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

07:17 / Lun. 06.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Saavedra entre 3 de Febrero y Amenábar (08.30 -11.30 hs)

Línea 5 (ida): de recorrido por calle Saavedra – Av. Gral. López – Urquiza – Entre Rios – Saavedra a recorrido habitual

06:47 / Lun. 06.07.2026

Cortes y desvíos

Córdoba y Facundo Zuviría: se registra un corte total sobre calle Córdoba, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Mariano Comas.

Bulevar Gálvez: hay restricción de circulación sobre la colectora, entre Sarmiento y Mitre, donde se desarrollan trabajos que obligan a desviar el tránsito.

Frente al Santuario Nuestra Señora de los Milagros: permanece un corte sobre calle San Martín, entre Suipacha y Junín.

06:45 / Lun. 06.07.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio Provincial. Circular con extrema precaución en rutas y autopistas.

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