Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado de rutas
Ruta Provincial 2: continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams por el desplazamiento de una alcantarilla. Los desvíos se realizan:
Hacia el norte: por RP 39, en San Cristóbal.
Hacia el sur: por RP 17, en Campo Garay.
Ruta Nacional 11 (Puerto General San Martín): siguen las obras entre Presidente Perón y América, con restricción de circulación hacia Timbúes entre las 8 y las 18. Hay desvíos señalizados para todo tipo de vehículos.
Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: permanece vigente el nuevo esquema de circulación por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, funciona un desvío y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación. Se recomienda prever demoras o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00)
Saavedra Dr. Amenábar y 3 de Febrero (08.30 -11.30 hs) Obras de Assa
Corrientes entre San Jerónimo y 9 de Julio (10.30 - 13.30 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Saavedra entre 3 de Febrero y Amenábar (08.30 -11.30 hs)
Línea 5 (ida): de recorrido por calle Saavedra – Av. Gral. López – Urquiza – Entre Rios – Saavedra a recorrido habitual
Cortes y desvíos
Córdoba y Facundo Zuviría: se registra un corte total sobre calle Córdoba, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Mariano Comas.
Bulevar Gálvez: hay restricción de circulación sobre la colectora, entre Sarmiento y Mitre, donde se desarrollan trabajos que obligan a desviar el tránsito.
Frente al Santuario Nuestra Señora de los Milagros: permanece un corte sobre calle San Martín, entre Suipacha y Junín.