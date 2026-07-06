El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: permanece vigente el nuevo esquema de circulación por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, funciona un desvío y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación. Se recomienda prever demoras o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.