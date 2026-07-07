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En Vivo Martes 7 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:30 / Mar. 07.07.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 12.30 hs)

07:30 / Mar. 07.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)

Urquiza entre Salta y Lisandro de la Torre (08.30 - 11.30 hs) Obras de Assa

07:30 / Mar. 07.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

07:08 / Mar. 07.07.2026

Estado de rutas y accesos

Ruta Provincial 2: continúa el corte total para el tránsito pesado a la altura de Esteban Rams, debido al desplazamiento de la losa de una alcantarilla. Los desvíos se realizan:

Hacia el norte: por RP 39, a la altura de San Cristóbal.

Hacia el sur: por RP 17, en Campo Garay.

Ruta Nacional 11: siguen las obras entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín, de 8 a 18 horas. La mano hacia Timbúes permanece con restricciones y el tránsito se desvía por América, Vucetich y Perón. Se recomienda a quienes viajen en vehículos livianos hacia Timbúes utilizar los accesos por América o Córdoba hasta la colectora de la autopista.

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: permanece vigente el nuevo desvío implementado por la construcción del nuevo puente. La calzada en sentido hacia Santa Fe funciona de manera bidireccional durante unos 200 metros en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras y, si es posible, optar por la Autopista Rosario–Santa Fe como alternativa.

06:49 / Mar. 07.07.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Hasta el momento, no se registran novedades en las rutas del territorio provincial. Tránsito fluido y visibilidad óptima.

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