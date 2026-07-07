El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Ruta Nacional 11: siguen las obras entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín, de 8 a 18 horas. La mano hacia Timbúes permanece con restricciones y el tránsito se desvía por América, Vucetich y Perón. Se recomienda a quienes viajen en vehículos livianos hacia Timbúes utilizar los accesos por América o Córdoba hasta la colectora de la autopista.