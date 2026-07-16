Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Zonas de congestión en la ciudad de Santa Fe
Se registra importante cantidad de vehículos y leve reducción del tránsito sobre 9 de Julio entre Calchines y La Rioja, situación similar sobre La Rioja entre Rivadavia y 9 de Julio.
Transito normal
En el KM 149, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario. Se normaliza el tránsito en el sector, se retira el camión
Balizamiento
En Autopista Rosario - Santa Fe en el KM 149, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario. Se señaliza camión con desperfecto mecánico sobre banquina. Respetar balizamiento
Reducción de calzada
En el Km 04 de la Autopista Rosario- Sanata Fe, a la altura de Granadero Baigorria - Sentido a Rosario. Se reduce carril rápido por obras.
Autopista Rosario - Santa Fe
Desde el KM 144 a KM 143, altura de Sauce Viejo - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras
Desde el KM 29 a KM 32, altura de Villa la Ribera - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Desde el KM 133 a KM 132, altura de Sauce Viejo - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras
Desde el KM 97 a KM 100, altura de Arocena - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Desde el KM 14 a KM 12, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras de luminaria
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 - 15.00 hs) Obras de ASSA
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (15.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA
25 de Mayo entre 3 de Febrero y Monseñor Zaspe (09.00 - 12.00 hs) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo
1ero de Mayo entre Suipacha y Gob. Crespo (14.00 - 14.30 hs) Obras de ASSA
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (13.00 - 14.00 hs.) Obras de ASSA
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (17.00 - 07.00 hs) Obras de Assa
Urquiza entre Salta y Lisandro de la Torre (12.00 - 13.00 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 -15.00 hs)
Líneas 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert – 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 5 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (15.00 - 16.00 hs)
Línea 2 (Ida): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 1 - 4 y 5 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 10 - 11 y 14 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre Suipacha y Gob. Crespo (14:00 - 14:30 hs)
Línea 1 (Ida): de recorrido por 1ero de Mayo - Suipacha - San Jerónimo - Gob. Crespo - 1ero de Mayo a recorrido habitual
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (13.00 - 14.00 hs.)
Línea 8 (ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - Urquiza a recorrido habitual.
Estado general de rutas
Las rutas nacionales, provinciales y los principales accesos a la provincia de Santa Fe presentan circulación normal y buena visibilidad.
Trabajos sobre la Ruta Nacional 11
Vialidad Nacional supervisa las obras de recuperación que ejecuta la Municipalidad de Puerto General San Martín sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre Presidente Perón y América, con tareas que se desarrollan diariamente de 8 a 18.
Durante ese horario permanece restringida la circulación en sentido hacia Timbúes. Los trabajos incluyen fresado de la calzada, bacheo profundo, repavimentación, reacondicionamiento de banquinas y nueva demarcación horizontal.
Desvíos vigentes:
Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Mano hacia el norte (Timbúes): desvío por calles América, Vucetich y Presidente Perón.
Para el tránsito liviano con destino a Timbúes se recomienda utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.
Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación debido a la construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y sus accesos.
Permanece habilitado el desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, para quienes viajan hacia Santo Tomé. En ese sector, la calzada que ingresa a Santa Fe funciona en doble sentido durante aproximadamente 200 metros.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y prever demoras. Como alternativa, se recomienda utilizar la Autopista Rosario–Santa Fe.