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En Vivo Jueves 18 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:05 / Jue. 18.06.2026

Siniestro Vial

Autopista Rosario- Santa Fe en el KM 143, altura de Sauce Viejo. Ingreso desde RN11 rotonda de acceso a autopista.Sin obstrucción de calzada - Circular con precaución

06:43 / Jue. 18.06.2026

Choque en Ruta Nacional 168

Ocurrió mano hacia Paraná, a la altura de Colastine Sur. Un camión choco el guardarraíl. Circular con precaución

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