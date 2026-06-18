Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Jueves 18 de junio de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
07:05 / Jue. 18.06.2026
Siniestro Vial
Autopista Rosario- Santa Fe en el KM 143, altura de Sauce Viejo. Ingreso desde RN11 rotonda de acceso a autopista.Sin obstrucción de calzada - Circular con precaución
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