Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado de las rutas en Santa Fe
Ruta Provincial 2: continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams por el desplazamiento de una alcantarilla. Los desvíos se realizan:
Hacia el norte, por RP 39 en San Cristóbal.
Hacia el sur, por RP 17 en Campo Garay.
Ruta Nacional 11: siguen las obras entre el límite con Timbúes y Puerto General San Martín. De 8 a 18 habrá reducción de un carril y paso alternado con banderilleros. Finalizados los trabajos diarios, la circulación se normaliza.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: permanece vigente el desvío implementado por la construcción del nuevo puente. La calzada hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
En RP 2 altura Esteban Rams: se realizan desvíos sólo para el tránsito pesado hacia RP 39 y RP 17 por desplazamiento de alcantarilla. Respetar indicaciones.
Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Avellaneda - Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.