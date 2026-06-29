El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: permanece vigente el desvío implementado por la construcción del nuevo puente. La calzada hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.