Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado de las rutas en Santa Fe
Atención en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación debido a la construcción del nuevo puente y sus accesos. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, quedó habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé.
Como consecuencia, la calzada que va hacia la ciudad de Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras superiores a las habituales o, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras sobre la Ruta Nacional 11
Siguen las tareas de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y la calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín.
Los trabajos se realizan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada, el tránsito vuelve a la normalidad.
El esquema de circulación dispuesto durante las obras es el siguiente:
Sentido sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Sentido norte: solo pueden circular vehículos livianos y transporte público. Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Obras en rutas provinciales
Además, continúan distintos frentes de obra en rutas provinciales, con trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en varios departamentos de la provincia.
Desde Vialidad Provincial solicitan respetar la señalización, disminuir la velocidad en las zonas intervenidas y atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada para evitar demoras y garantizar una circulación segura.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
25 de Mayo intersección Bv. Pellegrini (cruce de Boulevard) (08.00 - 18.00 hs.)
4 de Enero entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (08.30 - 13.00 hs.)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Autopista Rosario - Santa Fe
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor