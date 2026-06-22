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En Vivo Lunes 22 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:00 / Lun. 22.06.2026

Estado de las rutas en Santa Fe

Atención en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan las modificaciones en la circulación debido a la construcción del nuevo puente y sus accesos. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, quedó habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé.

Como consecuencia, la calzada que va hacia la ciudad de Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras superiores a las habituales o, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

Obras sobre la Ruta Nacional 11

Siguen las tareas de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre el límite con Timbúes y la calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín.

Los trabajos se realizan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada, el tránsito vuelve a la normalidad.

El esquema de circulación dispuesto durante las obras es el siguiente:

Sentido sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Sentido norte: solo pueden circular vehículos livianos y transporte público. Los camiones son desviados por calle Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Obras en rutas provinciales

Además, continúan distintos frentes de obra en rutas provinciales, con trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en varios departamentos de la provincia.

Desde Vialidad Provincial solicitan respetar la señalización, disminuir la velocidad en las zonas intervenidas y atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada para evitar demoras y garantizar una circulación segura.

06:54 / Lun. 22.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)

25 de Mayo intersección Bv. Pellegrini (cruce de Boulevard) (08.00 - 18.00 hs.)

4 de Enero entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (08.30 - 13.00 hs.)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)

06:53 / Lun. 22.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:53 / Lun. 22.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

06:48 / Lun. 22.06.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor

06:46 / Lun. 22.06.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

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