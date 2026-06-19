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En Vivo Viernes 19 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:53 / Vie. 19.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.

PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)

Avenida López y Planes entre Bv. Pellegrini y Candido Pujato  (mano norte-sur) (17.00 - 01.00 hs.)

25 de Mayo intersección Bv. Pellegrini (cruce de Boulevard) (08.00 - 18.00 hs.)

06:52 / Vie. 19.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:52 / Vie. 19.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.colectivo

Zonas afectadas: Avenida López y Planes entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (mano norte-sur) a partir de las 17.00 hs. hasta finalizar evento

Línea 5 (Ida) y 3 (Ida):  De recorrido por Av. López y Planes – Luciano Molina – Av. Pres. Perón – Suipacha a recorrido habitual.

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