Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.
PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
Avenida López y Planes entre Bv. Pellegrini y Candido Pujato (mano norte-sur) (17.00 - 01.00 hs.)
25 de Mayo intersección Bv. Pellegrini (cruce de Boulevard) (08.00 - 18.00 hs.)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.colectivo
Zonas afectadas: Avenida López y Planes entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (mano norte-sur) a partir de las 17.00 hs. hasta finalizar evento
Línea 5 (Ida) y 3 (Ida): De recorrido por Av. López y Planes – Luciano Molina – Av. Pres. Perón – Suipacha a recorrido habitual.