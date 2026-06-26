Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Se registran bancos de niebla y neblina leves en rutas de las regiones centro y sur. Extremar precauciones.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Salta intersección con calle Roque Saenz Peña
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Avellaneda - Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Salta intersección con Roque Saenz Peña
Línea 13 (ida): de recorrido por calle Salta, San Juan, 1era Junta - Lamadrid - Mendoza a recorrido habitual.
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Corrientes - Gral. Mosconi - Mendoza a recorrido.
Línea 2 (ida): de recorrido por Salta - Santiago de Chile - 1era Junta - Lamadrid a recorrido habitual.