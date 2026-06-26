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En Vivo Viernes 26 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:49 / Vie. 26.06.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Se registran bancos de niebla y neblina leves en rutas de las regiones centro y sur. Extremar precauciones.

06:48 / Vie. 26.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)

Salta intersección con calle Roque Saenz Peña

06:47 / Vie. 26.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:47 / Vie. 26.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Avellaneda - Córdoba – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Salta intersección con Roque Saenz Peña

Línea 13 (ida): de recorrido por calle Salta, San Juan, 1era Junta - Lamadrid - Mendoza a recorrido habitual.

Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Corrientes - Gral. Mosconi - Mendoza a recorrido.

Línea 2 (ida): de recorrido por Salta - Santiago de Chile - 1era Junta - Lamadrid a recorrido habitual.

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