Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado general de rutas provinciales
RN A012 – corte total por siniestro
En horas de la madrugada se registró una colisión por alcance entre dos camiones en el km 7, a la altura de Piñero.
El tránsito permanece totalmente interrumpido.
Desvíos activos por RP 18 y RP 14.
RN 11 – obras y ordenamiento del tránsito
En la traza de la Ruta Nacional 11 continúan trabajos de mejora supervisados por Vialidad Nacional junto a la Municipalidad de Puerto General San Martín.
Tareas entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas.
Trabajo de 8 a 18 hs con reducción de un carril y paso alternado.
Luego de las 18 hs, circulación normal.
Ordenamiento de tránsito
Mano al sur: habilitada para todo tipo de vehículos.
Mano al norte: solo livianos y transporte público.
Camiones: desvío por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé
En el marco de la obra del nuevo puente entre Santo Tomé y Santa Fe:
Se habilitó un desvío en cabecera santafesina (zona CILSA).
La mano hacia Santa Fe opera con tramo de doble sentido por unos 200 metros.
Se recomiendan demoras o uso alternativo de la Autopista Rosario–Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Pavimentación activa en:
Ruta 10-s (Theobald – RN 9, Constitución)
Ruta 31 (Tartagal – Intiyaco, Vera)
Ruta 91 (desvío tránsito pesado Timbúes)
Ruta 2 (San Justo – RP 281)
Circunvalación Venado Tuerto
Rutas 96, 7-s y otras del sur provincial
Repavimentación en:
Ruta 10 (RP 70 – Pilar)
Ruta 21, 13, 23/39, 1, 5, 6 y 41-s
Sectores clave del área Rosario, La Capital, San Lorenzo y San Jerónimo
Rotondas y accesos
Trabajos y mejoras en rotondas de:
Venado Tuerto (RN 8 y RN 33)
Esperanza (RP 70 – RP 6)
Rosario (Av. Newbery – Aeropuerto)
Arrufó, Carlos Pellegrini, RP 5 y otros puntos estratégicos
Puentes – intervenciones en marcha
RN 98-s (Moussy – La Sarita)
RN 4 (Elisa – San Cristóbal)
RN 39 (Río Salado)
Nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé
RN 32 (Puerto Ocampo y accesos)
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Corte total por colisión entre 2 camiones en RN a012 KM 7. Desvíos hacia RP 18. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial.
Cortes por intervenciones en vía pública
Bv. Pellegrini intersección con calle 25 de Mayo y Bv. Pellegrini intersección con calle San Martín (Cortes intermitentes a partir de las 14.00 hs. hasta la madrugada del jueves. Sobre Bv. Pellegrini se verá afectada la circulación en sentido hacia la costanera y 25 de Mayo como San Martín no se podrá atravesar Bv. Pellegrini en sentido norte - sur y sur - norte respectivamente)
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Junín entre Rivadavia y San Luis (14.30 - 15.30 hs) Obras de ASSA
Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (15.00 - 16.00 hs.) Obras de ASSA
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona Afectada: calle Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (15.00 - 16.00 hs.)
Línea 2 (Ida): de recorrido habitual por calle 9 de Julio -Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.
Línea 4 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio -Suipacha - Rivadavia a recorrido.
Líneas 13 y 16(Vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero – San Jerónimo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.