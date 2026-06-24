El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Bv. Pellegrini intersección con calle 25 de Mayo y Bv. Pellegrini intersección con calle San Martín (Cortes intermitentes a partir de las 14.00 hs. hasta la madrugada del jueves. Sobre Bv. Pellegrini se verá afectada la circulación en sentido hacia la costanera y 25 de Mayo como San Martín no se podrá atravesar Bv. Pellegrini en sentido norte - sur y sur - norte respectivamente)