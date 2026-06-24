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En Vivo Miércoles 24 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:13 / Mié. 24.06.2026

Estado general de rutas provinciales

RN A012 – corte total por siniestro

En horas de la madrugada se registró una colisión por alcance entre dos camiones en el km 7, a la altura de Piñero.

El tránsito permanece totalmente interrumpido.

Desvíos activos por RP 18 y RP 14.

RN 11 – obras y ordenamiento del tránsito

En la traza de la Ruta Nacional 11 continúan trabajos de mejora supervisados por Vialidad Nacional junto a la Municipalidad de Puerto General San Martín.

Tareas entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas.

Trabajo de 8 a 18 hs con reducción de un carril y paso alternado.

Luego de las 18 hs, circulación normal.

Ordenamiento de tránsito

Mano al sur: habilitada para todo tipo de vehículos.

Mano al norte: solo livianos y transporte público.

Camiones: desvío por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé

En el marco de la obra del nuevo puente entre Santo Tomé y Santa Fe:

Se habilitó un desvío en cabecera santafesina (zona CILSA).

La mano hacia Santa Fe opera con tramo de doble sentido por unos 200 metros.

Se recomiendan demoras o uso alternativo de la Autopista Rosario–Santa Fe.

Obras en rutas provinciales

Pavimentación activa en:

Ruta 10-s (Theobald – RN 9, Constitución)

Ruta 31 (Tartagal – Intiyaco, Vera)

Ruta 91 (desvío tránsito pesado Timbúes)

Ruta 2 (San Justo – RP 281)

Circunvalación Venado Tuerto

Rutas 96, 7-s y otras del sur provincial

Repavimentación en:

Ruta 10 (RP 70 – Pilar)

Ruta 21, 13, 23/39, 1, 5, 6 y 41-s

Sectores clave del área Rosario, La Capital, San Lorenzo y San Jerónimo

Rotondas y accesos

Trabajos y mejoras en rotondas de:

Venado Tuerto (RN 8 y RN 33)

Esperanza (RP 70 – RP 6)

Rosario (Av. Newbery – Aeropuerto)

Arrufó, Carlos Pellegrini, RP 5 y otros puntos estratégicos

Puentes – intervenciones en marcha

RN 98-s (Moussy – La Sarita)

RN 4 (Elisa – San Cristóbal)

RN 39 (Río Salado)

Nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé

RN 32 (Puerto Ocampo y accesos)

06:47 / Mié. 24.06.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Corte total por colisión entre 2 camiones en RN a012 KM 7. Desvíos hacia RP 18. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial.

06:47 / Mié. 24.06.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Bv. Pellegrini intersección con calle 25 de Mayo y Bv. Pellegrini intersección con calle San Martín (Cortes intermitentes a partir de las 14.00 hs. hasta la madrugada del jueves. Sobre Bv. Pellegrini se verá afectada la circulación en sentido hacia la costanera y 25 de Mayo como San Martín no se podrá atravesar Bv. Pellegrini en sentido norte - sur y sur - norte respectivamente)

Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA)

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)

Junín entre Rivadavia y San Luis (14.30 - 15.30 hs) Obras de ASSA

Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (15.00 - 16.00 hs.) Obras de ASSA

06:46 / Mié. 24.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:46 / Mié. 24.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Córdoba – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona Afectada: calle Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (15.00 - 16.00 hs.)

Línea 2 (Ida): de recorrido habitual por calle 9 de Julio -Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio -Suipacha - Rivadavia a recorrido.

Líneas 13 y 16(Vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero – San Jerónimo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.

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