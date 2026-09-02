Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (8:30 a 10:00 hs) ASSA
San Martín y Bv.Pellegrini - sentido Sur-Norte (00:00 a 16:00) Colector Gral.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - ASSA.
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (10:00 - 13:00 hs) ASSA
9 de Julio y Bv. Pellegrini sentido Sur-Norte (00:00 a 016:00) Colector Gral.
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta
Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.
Trabajos de ASSA
Se realizará un corte total de 7.30 a 8.30 en Salvador del Carril, entre las Heras y Alvear. Luego, de 8.30 a 12, reducción de calzada.
RN AO12: trabajos y cortes progresivos
En la RN AO12, continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante el avance de las obras se realizarán cortes progresivos en distintos sectores. Los puntos de trabajo estarán señalizados con cartelería y banderilleros.
Además, continúa el corte total en la intersección de la RN AO12 con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán.
Los desvíos establecidos son:
Vecinos de los barrios ubicados al norte de la AO12: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, únicamente para vehículos livianos.
Vecinos de los barrios ubicados al sur: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la AO12, también exclusivamente para vehículos livianos.
Tránsito pesado: podrá ingresar al Parque Industrial de Roldán únicamente por la AO12 y la RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de camiones por la AO12 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano podrá circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Cambios y desvíos en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, desde este martes 1° de septiembre rigen cambios y desvíos en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial presente en la zona.
En la cabecera santafesina también se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe, a la altura del distribuidor de CILSA. En ese sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona durante aproximadamente 200 metros como doble sentido de circulación.
Se recomienda prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.