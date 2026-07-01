El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Además, continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización en las zonas intervenidas. Entre las obras más importantes se destacan trabajos sobre las rutas provinciales 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 31, 32, 39, 41-s, 70, 91, 96 y 98-s, además de la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.