Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada
En el KM 34, altura de Oliveros - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Tránsito en Santa Fe: estado de rutas y accesos
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que, hasta el momento, las rutas de la provincia presentan tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.
Principales novedades
Ruta Provincial 2
Continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams, debido al desplazamiento de la losa de una alcantarilla.
Desvíos habilitados:
Hacia el norte: por RP 39, a la altura de San Cristóbal.
Hacia el sur: por RP 17, a la altura de Campo Garay.
Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.
Ruta Nacional 11 – Puerto General San Martín
Siguen las obras de mejora entre Presidente Perón y América, de 8 a 18, con restricción de circulación en la mano hacia Timbúes.
Esquema de circulación:
Mano al sur: habilitada para todo tipo de vehículos.
Mano al norte: desvío por América – Vucetich – Presidente Perón.
Para el tránsito liviano con destino a Timbúes se recomienda utilizar América o Córdoba hacia la colectora de la autopista.
Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé
Continúa vigente el nuevo desvío implementado por la construcción del nuevo puente.
La mano con sentido hacia Santa Fe funciona con doble circulación durante unos 200 metros, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
Las autoridades recomiendan:
Circular con extrema precaución.
Prever demoras.
Como alternativa, utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Además, continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización en las zonas intervenidas. Entre las obras más importantes se destacan trabajos sobre las rutas provinciales 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 31, 32, 39, 41-s, 70, 91, 96 y 98-s, además de la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
En RP 2 altura Esteban Rams: continúan los desvíos sólo para el tránsito pesado hacia RP 39 y RP 17 por desplazamiento de alcantarilla. Respetar indicaciones.
Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Francia entre Monseñor Zaspe y Moreno (08.30 - 09.30 hs) Obras de Assa.
1ero de Mayo entre Suipacha y Gob. Crespo (09.00 - 16.00 hs) Obras de Assa
La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (09.30 - 10.30 hs.) Obras de Assa
San Martín intersección con Bv. Pellegrini. (cantero central a partir de las 13.00 hs.)
Alejandro Greca entre L. J. de Assua y G. Estevez Boero (a partir de las 08.00 hs. Por 20 días) Obras de Assa
Reducción de calzada
Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Jerónimo
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central)
25 de Mayo entre Santiago del Estero y Junín (08.30 - 9.30 hs) Obras de ASSA
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30 - 9.30 hs)
1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (08.30 -9.30 hs)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla
Línea 18 (ida): De recorrido habitual por calle Salta – San Juan – La Rioja a recorrido habitual.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre Suipacha y Gob. Crespo (09.00 - 16.00 hs)
Línea 1 (Ida): de recorrido por 1ero de Mayo - Suipacha - San Jerónimo - Gob. Crespo - 1ero de Mayo a recorrido habitual.
Zona afectada: Alejandro Greca entre L. J. de Assua y G. Estevez Boero
Línea 2 y 9 (ida y vuelta): de recorrido por L. J. De Assua - Rector Cortes Pla - G. Estevez Boero a recorrido habitual.