Santa Fe ciudad

Vecinos de barrio Mayoraz alertan sobre un "asentamiento" en la ciclovía de Pasaje Ingenieros y Ricardo Aldao

Quienes habitan en la zona lindera, advierten que un grupo de extraños generan malestar en la comunidad: pernoctan, gritan groserías a los ciclistas, generan basura e inseguridad en el barrio. Si bien ya fueron desalojados una vez, ahora comenzaron a "echar cimientos", lo que aumenta la preocupación de la comunidad.