Santa Fe: la construcción de casas para alquilar supera a la de viviendas propias

El acceso a la vivienda propia se convirtió en un desafío creciente para los santafesinos. La tendencia a alquilar en lugar de comprar no se limita a la ciudad, sino que se observa en toda la provincia e incluso a nivel país.
Andrea Zorzón, subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, explicó que esta tendencia refleja la creciente dificultad de acceder a la vivienda propia y la necesidad de políticas que acompañen a los inquilinos.
El acceso a la vivienda propia se convirtió en un desafío creciente para los santafesinos. La tendencia a alquilar en lugar de comprar no se limita a la ciudad, sino que se observa en toda la provincia e incluso a nivel país.
En este sentido, Andrea Zorzón, subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, compartió datos de un informe realizado por el Espacio Encuentro en el marco del Día Mundial del Inquilino, que evidencia que cada vez más hogares santafesinos recurren al alquiler. “Esos números nos muestran que en 2010 el 17,4% de los hogares santafesinos alquilaba, mientras que hoy estamos superando el 24%”, explicó.
Zorzón destacó que el incremento del alquiler no se limita a la capital provincial: “Todos los departamentos de la provincia de Santa Fe vieron incrementado el porcentaje de hogares inquilinos. Uno pensaría que tal vez son Rosario y Santa Fe los departamentos con mayor crecimiento y no, el departamento que más creció fue Castellanos”.
Sobre los motivos detrás de esta tendencia, la subsecretaria explicó: “Uno tiene que ver con las condiciones macroeconómicas, con la situación de que es cada vez más difícil acceder a la vivienda propia, pero también hay procesos que tienen que ver con la vida. Tenemos una ciudad universitaria, que recibe mucha población inquilina para estudiar”.
La funcionaria resaltó la importancia de los datos para diseñar políticas públicas: “Desde el Gobierno Provincial, estamos trabajando en dos grandes programas: por un lado, la línea de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país, y por otro, un programa que acompaña inquilinos, que es la primera vez que un gobierno provincial tiene una política en materia de inquilinos”.
El programa “Llave” busca asistir a los inquilinos en el momento de celebrar un contrato de alquiler, resolviendo problemas económicos y de garantías. Según Zorzón, “estos son los dos grandes problemas. Por eso estudiamos y analizamos información sobre la población inquilina para poder pensar políticas públicas que acompañen a estos sectores”.
La subsecretaria también advirtió sobre la transformación en la propiedad de la vivienda: “Cada vez se construyen más viviendas en alquiler en la ciudad de Santa Fe, no destinadas a quienes puedan adquirirla. Esto es una tendencia en el distrito centro, pero también en distintos distritos, en el este, donde hay cada vez más población inquilina y menos propietarios”.
Zorzón concluyó resaltando la importancia del vínculo entre inquilinos y propietarios: “En la resolución de la situación de vivienda a través del alquiler hay dos partes: el inquilino y el propietario. Es importante que entre ambos haya un buen vínculo. Por eso los factores inmobiliarios son muy importantes y deben ser parte de pensar programas y políticas para acompañar a los inquilinos”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.