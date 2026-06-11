“El acceso a una vivienda digna es una de las principales demandas de muchas familias santafesinas”, remarcó el concejal Lucas Simoniello tras la aprobación de la eximición del pago del Derecho de Edificación a la Cooperativa de Vivienda "Alba Iberá", en el marco de la construcción de un conjunto habitacional que se desarrollará en barrio Liceo Norte, una experiencia inédita para la ciudad de Santa Fe de producción de viviendas autogestionarias.
Simoniello destacó la decisión política provincial que fortalece el acceso a la vivienda a través del cooperativismo en Liceo Norte
El Concejo aprobó el proyecto para eximir el pago del Derecho de Edificación y autorizar la ejecución del proyecto. Serán 36 unidades habitacionales que construirá la Cooperativa Alba Iberá con financiamiento del gobierno provincial de más de $540 millones.
En ese sentido, el edil sostuvo que “aprobamos un proyecto que demuestra que los sueños resisten el paso del tiempo, y uno de ellos es el de la casa propia. En una ciudad donde muchas familias sienten que acceder a una vivienda es cada vez más difícil, es importante reivindicar que ese sueño sigue vivo y que la política sirve solo si logra trabajar para acercarlo a la realidad”.
El proyecto de ordenanza, impulsado por Simoniello y articulado con hábitat y desarrollo urbano del Municipio, alcanza a la obra destinada a la producción social autogestionaria del hábitat, que contempla la construcción de 36 unidades habitacionales y diversos espacios comunitarios.
El concejal mencionó que “es fundamental que desde el Estado generemos herramientas que permitan facilitar y hacer posible este tipo de proyectos cooperativos, que tienen un enorme impacto social”.
En esa línea, agregó que “aprobamos lo que puede parecer un acto administrativo, eximir del pago de un derecho de edificación y autorizar particularidades de una obra, pero en realidad lo que hicimos es simplemente lo que nos toca: facilitar el acceso a la vivienda en Santa Fe”.
En ese sentido, remarcó que “facilitamos que 36 familias santafesinas de Liceo Norte se junten, construyan sus viviendas y puedan habitarlas. Sin regalar nada, sino generando condiciones para que el esfuerzo colectivo llegue a buen puerto”.
La construcción de estas viviendas es financiada por el gobierno provincial mediante un crédito hipotecario destinado a la Cooperativa Alba Iberá, habiendo aportado el suelo necesario el Municipio. A su vez, el concejal valoró la decisión de impulsar políticas públicas vinculadas al hábitat.
"Quiero destacar el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y del gobierno provincial con este proyecto y otros tantos en la ciudad. En un contexto complejo, sostener la inversión en obra pública y en particular en vivienda significa apostar al desarrollo de nuestras ciudades, generar empleo y brindar respuestas concretas a quienes sueñan con la casa propia”, sostuvo.
Asimismo, Simoniello destacó que se trata de “una experiencia comunitaria impulsada por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y la Cooperativa de Vivienda Alba Iberá, que va a contrarreloj de lo que muchas veces se intenta instalar sobre nuestra sociedad, esa idea de que los argentinos somos individualistas. Y sin embargo, acá vemos organización, cooperación y trabajo colectivo”.
Histórica inversión provincial en viviendas
El proyecto de la Cooperativa Alba Iberá prevé la construcción de 36 viviendas y tres espacios colectivos. La mano de obra calificada en la construcción, equipos y herramientas será aportada por la cooperativa de trabajo Casa Base.
La construcción de estas viviendas es financiada por el gobierno provincial con una inversión de más de $540 millones, sumándose a la construcción y finalización de viviendas que realiza el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad capital.
Al respecto, en la ciudad se están construyendo 346 viviendas en la Villa Suramericana ubicada en barrio La Esmeralda Este II; 74 viviendas en barrio Acería; 54 en Villa Setúbal; más de 40 módulos habitacionales en Los Hornos; y múltiples soluciones habitacionales articuladas con el Movimiento Los Sin Techo para erradicar ranchos.
“En un contexto donde el Gobierno Nacional no invierte en viviendas, acá se construyen más de 500 unidades, se trabaja con Créditos Hipotecarios NIDO y en alquiler con el programa Llave, lo que representa más de $41.000 millones a valores actuales invertidos en la ciudad”, finalizó Simoniello.