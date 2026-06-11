Hábitat

Simoniello destacó la decisión política provincial que fortalece el acceso a la vivienda a través del cooperativismo en Liceo Norte

El Concejo aprobó el proyecto para eximir el pago del Derecho de Edificación y autorizar la ejecución del proyecto. Serán 36 unidades habitacionales que construirá la Cooperativa Alba Iberá con financiamiento del gobierno provincial de más de $540 millones.