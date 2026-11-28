Obras que cuentan

"Un erudito entre libros y pinturas": una pintora en ascenso y el desafío de retratar a un intelectual fallecido

El lunes 30 de noviembre se cumplen 134 años del nacimiento de Ana Weiss de Rossi. La nueva entrega de este espacio analiza "Carlos E. Zuberbühler", retrato póstumo de quien fuera director del Museo Nacional de Bellas Artes que le encargaron en 1918. Y que debió hacer con una foto de 1909 como guía.