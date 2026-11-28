Este lunes 30 de noviembre se cumplen 134 años del nacimiento de la pintora Ana Weiss de Rossi. Por eso, decidimos en esta decimoséptima entrega de "Obras que cuentan" centrarnos en "Carlos E. Zuberbühler", retrato póstumo del director del Museo Nacional de Bellas Artes, que la Comisión Nacional de Bellas Artes le comisionó en 1918.
"Un erudito entre libros y pinturas": una pintora en ascenso y el desafío de retratar a un intelectual fallecido
El lunes 30 de noviembre se cumplen 134 años del nacimiento de Ana Weiss de Rossi. La nueva entrega de este espacio analiza "Carlos E. Zuberbühler", retrato póstumo de quien fuera director del Museo Nacional de Bellas Artes que le encargaron en 1918. Y que debió hacer con una foto de 1909 como guía.
La artista, que concretó este encargo cuando tenía menos de 30 años de edad, formó parte de una generación a la cual la exposición "El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950)", curada por Georgina Gluzman y desarrollada en el año 2021, puso en el centro de la escena.
La misma reunió más de 80 obras realizadas por 44 artistas, con la intención, según los organizadores, de "cuestionar los relatos establecidos en la historia del arte en nuestro país y recuperar la figura de estas creadoras, muchas de ellas ignoradas o desconocidas".
Esta sección propone "leer" una pintura, una escultura, dibujo o grabado con la sospecha de que lo importante no siempre está a la vista. En este caso, hay que aludir a la temprana muerte de un intelectual, a un homenaje institucional, a una fotografía de revista y, sobre todo, al talento de una creadora.
Carlos Evaristo Zuberbühler (1863-1916) fue crítico, escritor, pintor, coleccionista y director del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1910 y 1911. Había sido miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes desde 1907, cuando se renovaron sus integrantes y reemplazaron al grupo fundador.
Al morir, la Comisión le rindió homenaje. Decidió designar con su nombre la Sala de Arte Argentino y uno de los premios del Salón Nacional. Pero además determinó, según recoge Patricia Corsani en su escrito para el museo, "encomendar la ejecución del retrato del extinto el que deberá ser colocado en la Sala de referencia". El encargo recayó en Weiss.
Un amante de los libros
El hombre había fallecido, de modo que no había modelo vivo en el cual basarse. Por tanto, Weiss de Rossi trabajó con lo que tenía a mano. "Con mínimas modificaciones, realizó este retrato post mórtem tomando como punto de partida una fotografía de medio cuerpo y fondo neutro que había publicado Athinae en agosto de 1909", explica Corsani.
En esa imagen, Zuberbühler tenía 46 años. Era profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y presidente de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, institución en la que también se había formado. La pintora recibió, entonces, una cara conocida y un fondo vacío, con el desafío de darle un sentido.
"El retrato de Carlos Zuberbühler presenta la figura de medio cuerpo de quien fue crítico, escritor, pintor, coleccionista y director del Museo", escribe Corsani. "Weiss lo representa como un hombre erudito, un gran lector que, posiblemente, esté ubicado en su propio escritorio, entre libros y pinturas".
El detalle es importante, ya que para Zuberbühler, según indica Corsani, los libros eran un objeto preciado. "Su colección privada fue cedida a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde había impartido clases de Historia del Arte, Estética y Literatura".
Además "junto a otros miembros de la Comisión Nacional de Bellas Artes, había donado 97 libros para acrecentar el acervo bibliográfico del Bellas Artes –iniciado por su primer director, Eduardo Schiaffino– y organizar así una biblioteca especializada". El cuadro, entonces, retrata a un hombre apasionado por la transmisión del saber.
Hay un detalle interesante que marca Corsani: el sillón, al que le falta el apoyabrazos del lado izquierdo, permite acercar al espectador a la manera de pintar de Weiss. En esa zona, "el paso del tiempo ha dejado a la luz un 'pentimento' que muestra la corrección realizada por la artista para despejar ese lado y dejar visible la totalidad del brazo".
Un pentimento es, básicamente, una modificación que un artista realiza sobre una pintura durante su proceso de creación. Se produce cuando el pintor cambia de idea y modifica una figura, una postura, un objeto o algún elemento de la composición, pintando encima de la versión original.
¿Quién era Weiss de Rossi?
La pintora había nacido en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1892. Egresó de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1920, aunque ya concurría al Salón Nacional desde 1912. Fue una de las primeras artistas argentinas en exhibir y vender sus obras. Entre 1923 y 1930 recorrió centros artísticos de Italia, Francia, España y Alemania.
Su pintura, de amplio rango temático, se destacó por el uso atento del color y la composición. "Encarnó la figura de la artista moderna, atenta a la composición y al color", escribió Georgina Gluzman en el diario Clarín. Y agregó que "la pincelada constructiva y evidente se convirtió en un sello distintivo de su producción".
Sus retratos, de carácter intimista, con pinceladas vigorosas y abundante materia, la distinguieron del canon de su época. Pero sus contemporáneos, de manera injusta y como reacción a un contexto donde todavía prevalecían las miradas dominadas por los varones, los clasificaban como "pintura femenina".
La historiadora María Isabel Baldasarre, en "Mujer/artista: trayectorias y representaciones en la Argentina de comienzos del siglo XX", la compara con la santafesina Emilia Bertolé. "Presentan dos casos comparables y antitéticos en tanto a modelos de mujer artista durante la primera mitad del siglo XX". Ambas, dice, tuvieron "una suerte de carrera meteórica".
Esa vara desigual vuelve más interesante el encargo de 1918. Una institución que, en cierta manera, "dictaba" el canon fue la que le confió a la entonces joven pintora que se ocupe de fijar para la posteridad el rostro de uno de sus hombres más sobresalientes. Y ella respondió con altura.
Un retrato en España
Weiss murió en Los Ángeles, California, el 13 de septiembre de 1953. Gluzman la recuerda como "una pintora potente, constante y fiel a sí misma". De hecho en "El canon accidental" estuvo presente su "Autorretrato" de 1932, que pertenece a la colección del Bellas Artes.
Un dato de color para cerrar: dentro del acervo del Museo del Prado aparece un retrato de Ana Weiss de Rossi, realizado por su marido, Alberto María Rossi. Se trata de un óleo sobre lienzo fechado en 1928, que actualmente se encuentra en Museo Provincial de Lugo, institución depositaria de la obra.
"Retrato de mujer de mediana edad, de tres cuartos de frente, con la cabeza girada ligeramente hacia la izquierda a donde dirige la mirada de sus ojos azulados. Tiene el cabello moreno peinado con raya al medio y recogido en un moño bajo. Lleva puesto con un vestido de color verde de media manga y escote cuadrado con la falda fruncida", dice la ficha del museo.