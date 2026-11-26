En la década de 1960 viajar a la Antártida era una experiencia completamente distinta de la actual. Llegar al "continente blanco" era una aventura digna de un relato de Emilio Salgari y para llegar era preciso apelar a la audacia de un Phileas Fogg a punto de iniciar la vuelta al globo diagramada por Julio Verne.
"Esos colores no se pueden contar": Antonio Chiavetti y su travesía para pintar la Antártida
En 1965, el artista recorrió distintos puntos de la Antártida y viajó a Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego y las islas Malvinas. De esa travesía surgió una serie de pinturas de turbadora belleza y colores inesperados. Algunas de esas obras, junto con otras de su producción, se exhiben en Buenos Aires hasta el 28 de noviembre.
Había que organizar una operación logística muy precisa, adecuada a las posibilidades tecnológicas de la época. Se podía ir por mar, en rompehielos o por avión, de acuerdo a las condiciones climáticas y a las posibilidades de aterrizaje sobre el hielo. Era una travesía no apta para almas vacilantes.
En esa década que hoy parece muy lejana, un pintor argentino de 49 años de edad llamado Antonio Chiavetti superó todos los previsibles miedos y viajó a ese punto geográfico, también a Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego. Había sido invitado por el Comando de Operaciones Navales, y luego residió en Ushuaia, becado, para pintar paisajes locales.
Silencio y frío
El fruto de aquellos intensos días fue un amor a primera vista de Chiavetti por esas tierras dotadas de colosal belleza, dominadas por el hielo y el silencio. También una serie de pinturas impresionantes, que dan cuenta del bello y turbador panorama de toda esa zona que ocupa el sur del mapa.
"Cuando volvió y nos mostró las manchas, apuntes directos, que había hecho, con mamá y mi hermana no podíamos creer que esos colores fueran reales. Tenía sólo 11 años y me imaginaba que la Antártida era toda blanca", contó la hija de Chiavetti, según consta en la página web oficial del pintor.
"Escucharlo hablar de esos paisajes era como soñar un paraíso helado. Él amó esos lugares. Tomaba el mapa y con el dedo índice marcaba donde había estado, tomaba las fotos blanco y negro, y decía 'tenemos que ir todos y verlo, ¡esos colores no se pueden contar!'", agregó.
En la misma fuente se mencionan dos anécdotas entrañables. Una describe como Chiavetti, en medio de su trabajo, sintió que lo empujaban. Cuando se dio vuelta, advirtió que eran pingüinos. "Había momentos en los que tenía que dejar de pintar porque ellos querían ver qué hacía", narró la hija.
La otra tiene que ver con que en la Base Naval Decepción el pintor se sorprendió que hubiera partes del suelo que no tenían nieve ni hielo y hasta algunos con tierra caliente. Preguntó al respecto y le dijeron: "-Maestro estamos sobre un volcán!".
Pintar hasta el límite
La periodista Florencia Bocalandro, en una nota periodística, revela que durante su travesía por el sur argentino, Chiavetti trabajaba con vigor hasta que sus manos llegaban al borde del congelamiento. Y el capitán tenía que intervenir para obligarlo a que se coloque los guantes de protección.
El propio Chiavetti solía decir: "a la naturaleza no podés ponerle un corset". Esos cuadros demuestran que tenía toda la razón y que sus intentos de dejar constancia de esa naturaleza inconmensurable son, aún con todo el talento demostrado, apenas logran un pálido reflejo de tal majestuosidad.
Parte de esa serie está expuesta estos días en el contexto de la muestra "Cosmogonía de la Argentina inmensa", que reúne 41 trabajos del artista que hoy, 26 de noviembre, cumpliría 110 años. La misma puede visitarse hasta el 28 de noviembre de 2026 en la Galería Ernesto de la Cárcova de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, ubicada en avenida Córdoba 701, CABA.
Crear con alegría
Circunscribir la obra de Chiavetti a esos registros sureños sería reducir la vastedad de su obra. También trabajó motivos de Buenos Aires, otros vinculados con el tango, dedicó una serie al campo, abordó la naturaleza muerta, buscó inspiración en las flores, realizó retratos y hasta derivó hacia el abstracto expresionista, siempre con una impronta personal y única.
Según Agustina Blaquier, la trayectoria de Antonio Chiavetti está definida por su audacia. "No solo por haberse consagrado como el primer pintor argentino en embarcarse a la Antártida en 1965, sino también por haber sido un gestor cultural que no se dejó vencer por las críticas y las sanciones de los más conservadores".
El propio Manuel Mujica Lainez, que a su faceta de escritor le sumó la de crítico de arte sostenía (así figura en la página oficial) que Chiavetti, "prueba que es posible pintar con alegría los temas más humildes, y que es posible exaltarlos pictóricamente sin que por ello pierdan carácter".