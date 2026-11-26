Un viaje al fin del mapa

"Esos colores no se pueden contar": Antonio Chiavetti y su travesía para pintar la Antártida

En 1965, el artista recorrió distintos puntos de la Antártida y viajó a Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego y las islas Malvinas. De esa travesía surgió una serie de pinturas de turbadora belleza y colores inesperados. Algunas de esas obras, junto con otras de su producción, se exhiben en Buenos Aires hasta el 28 de noviembre.