"Recuerden que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda, o cualquier anécdota, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores, aproximados en un cierto orden".
Las ideas de Maurice Denis que anticiparon las vanguardias del siglo XX
Pintor, teórico y fundador de los Nabis, nació el 25 de noviembre de 1870. Defendió que un cuadro es, antes que cualquier anécdota, una superficie plana cubierta de colores. Esa idea, influenciada por Gauguin y Cézanne, abrió el camino al cubismo y el fauvismo.
Maurice Denis nació un día como hoy, 25 de noviembre, de 1870. Es un ejercicio contrafáctico, pero el mero repaso de su biografía arroja que, de no ser por sus sustanciosos aportes teóricos, las vanguardias que otorgaron su fisonomía al arte del siglo XX no existirían. O, para ser un poco más cautos, hubieran sido diferentes.
Como fuera, lo concreto es que Denis (autor de la frase que inicia esta nota) pretendía ya desde joven un tipo de arte liberado de la "cadena" (cabe la metáfora) de los convencionalismos. Influenciado por dos Paul (Cézanne y Gauguin), fundó el grupo artístico Nabis. Según Juan Á. López-Manzanares, "una pintura capaz de expresar contenidos de una manera directa".
Su nombre proviene del hebreo nevi'im, que significa "profetas". Entendidos como alguien que defiende con fuerza una idea o anticipa tendencias o hechos. Denominación que refleja la intención renovadora del grupo y sus ansias de buscar nuevas formas de expresión. Algo que unos años más tarde haría, entre otros, Pablo Picasso.
Además de los citados Gauguin y Cézanne, los "nabis" encontraron inspiración en el simbolismo, que deseaba expresar ideas, emociones y mundos interiores con imágenes cargadas de significados, en lugar de reproducir la realidad. Se apartaron así de la representación naturalista para pensar a la pintura como construcción autónoma, donde color, línea y forma podían transmitir ideas y emociones.
Entre sus principales integrantes estuvieron, además de Denis, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Paul Sérusier y Félix Vallotton. El aporte central del grupo fue defender que un cuadro no tenía, necesariamente, que reproducir la realidad. Podía interpretarla con superficies planas de color, contornos marcados, simplificación de las figuras y decoraciones.
Estos pintores fueron mucho más allá de la pintura de caballete. Trabajaron en ilustración, carteles, vitrales, escenografía, diseño de interiores y tapices. Ya no había límites entre las "bellas artes" y las "artes aplicadas". Este aporte fue importantísimo para los rumbos que tomaría la pintura durante el siglo XX.
"Piense más en la creación"
Miguel Calvo Santos lo sintetiza bien cuando indica que los Nabis (a quienes define como "seguidores místicos" de Gauguin) "buscaban sintetizar todas las artes y utilizarlas no solo con un objetivo estético, sino también para usos sociales y espirituales".
En la página oficial del Museo de Orsay, indican que Denis fue quien puso en práctica un consejo de Gauguin: "no copie demasiado del natural; el arte es una abstracción que surge de la ensoñación ante la naturaleza, piense en la creación más que en el resultado".
Esto dialoga con el apunte de Guillermo Solana, quien explica que la evolución programática de la pintura de Denis "puede cifrarse en la fórmula que él mismo eligió como subtítulo de la recopilación de sus escritos: Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique". En castellano: "del simbolismo y Gauguin hacia un nuevo orden clásico".
"La admiración irreflexiva por los cuadros antiguos, en los que se busca -porque se considera necesario admirarlos- una reproducción fiel de la naturaleza, ha deformado ciertamente la mirada de los maestros de la Escuela", señala Denis.
Y agrega: "¿Se ha advertido que esa indefinible naturaleza cambia constantemente, que no es la misma en el Salón de 1890 que en los salones de hace treinta años, y que existe una naturaleza de moda, una fantasía cambiante como los vestidos y los sombreros?".
El encuentro con Degas
Cómo dato de color, cabe señalar que Denis, que se relacionaba con Edgar Degas desde 1901, retrató al insigne pintor considerado uno de los fundadores del impresionismo. Lo hizo en el cuadro titulado "Degas y su modelo", que se conserva en el Museo de Orsay.
"Vemos a un Degas con barba, muy concentrado, vestido con una gorra y una amplia hopalanda. En su izquierda se encuentra su joven modelo cuyo perfil está captado con vivacidad, el rostro desaparece bajo un velo", señala el texto dedicado a la obra por esa entidad.
"La escena se organiza en torno a uno de estos famosos cuadernos de apuntes de Degas, en los que el artista anotaba sus impresiones. Pese a conocer numerosas representaciones de Degas, pintadas o esculpidas, ninguna representa al artista de un modo más vivo y evocador", agrega.
Muerte y recuerdo
Maurice Denis murió en 1943, atropellado por un camión, durante la ocupación alemana de París. Para entonces, tras dos guerras mundiales, el mundo era completamente diferente al de su juventud. Las artes plásticas también, en buena parte gracias a sus aportes teóricos y prácticos.