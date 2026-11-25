En el aniversario de su nacimiento

Las ideas de Maurice Denis que anticiparon las vanguardias del siglo XX

Pintor, teórico y fundador de los Nabis, nació el 25 de noviembre de 1870. Defendió que un cuadro es, antes que cualquier anécdota, una superficie plana cubierta de colores. Esa idea, influenciada por Gauguin y Cézanne, abrió el camino al cubismo y el fauvismo.