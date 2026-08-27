El Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez anunció las obras y proyectos seleccionados para sus certámenes 2026. Son 25 piezas para el 103º Salón Anual Nacional de Santa Fe, que este año sumó la categoría "Pequeño formato", y 8 para la Selección Caillet Bois, dedicada a la producción santafesina contemporánea.
El Rosa Galisteo ya tiene sus seleccionados para los certámenes 2026
El museo difundió la nómina de obras seleccionadas para el 103º Salón Anual Nacional y la Selección Caillet Bois, además de la propuesta ganadora del 9º Certamen Padeletti. La muestra abrirá al público en octubre.
También se dio a conocer la propuesta ganadora del 9º Certamen Hugo Padeletti, orientado a la investigación en artes.
El jurado integrado por Victoria Eugenia Noorthoorn, María Laura Martínez Spaggiari y María Menegazzo Cané seleccionó por unanimidad las obras para el Salón y la Selección Caillet Bois entre 995 postulaciones.
En total, las convocatorias del museo recibieron 1.017 inscripciones: 995 correspondientes al Salón y la Selección Caillet Bois y 22 proyectos para el Padeletti, con la participación de 681 artistas y 23 investigadores.
Las obras del Salón Anual
Entre las 25 piezas seleccionadas para el Salón hay pintura, escultura, dibujo, fotografía, videoperformance y grabado, entre otras disciplinas.
Sobre esta edición, el jurado señaló en su acta que la selección "es un recorte, pero también un reflejo, de la producción artística contemporánea argentina", y remarcó que el proceso "fue reuniendo obras de gran calidad realizadas por artistas de distintas geografías del país, configurando una representación federal".
El jurado también señaló que la paridad de género y la diversidad regional fueron aspectos especialmente considerados durante la selección, junto con la presencia de jóvenes generaciones y de obras de reciente producción.
Respecto de la nueva categoría de Pequeño formato, agregó que esta "se reafirma como una de las tantas herramientas del trabajo artístico y del proceso de creación", con obras que exploran "desde el vínculo con la naturaleza hasta inquietudes de carácter íntimo, poético y político".
En una próxima instancia, el mismo jurado definirá los premios del Salón Anual, que este año suman $11 millones.
Selección Caillet Bois: la escena santafesina
La Selección Caillet Bois, creada en 2025 en homenaje al primer director del museo, Horacio Caillet Bois, reúne este año ocho obras de artistas de la provincia.
Fueron seleccionados Emiliano Bonfanti, con "Sin título, #7" (carbonilla sobre fenólico); Hernán Camoletto, con "S/T"; Romina Carrara, con "El jardín de los bloques" (lápiz grafito); Enzo David Gómez, con "Chaya teme el deicidio" (óleo sobre lienzo); Florencia Meyer, con "Dientes de león conversando"; Antonela Peretti, con "Sahumador polimorfo" (alfarería al torno con arcilla local); Brenda Ros, con "S/T"; y María Eugenia Suárez, con "Menos natural" (dibujo con lápices de colores).
La Selección Caillet Bois atraviesa un proceso de evaluación y reconocimiento económico, aunque no participa de la instancia competitiva final del Salón.
El jurado celebró que esta selección "continúe consolidándose como una plataforma de visibilidad para la producción local" y destacó, en términos generales, que se priorizó "la presencia de jóvenes generaciones y de obras de reciente producción".
El proyecto ganador del Padeletti
El 9º Certamen Hugo Padeletti, que premia proyectos de investigación sobre el patrimonio cultural, distinguió por unanimidad a María Laila Calantzopoulos por "Rosalizar la calle – intervenir el museo: apropiaciones culturales en el centenario del Rosa Galisteo".
El jurado, conformado por Lucía Laumann, Milena Gallipoli y Nidia Maidana, valoró "la originalidad de la propuesta y su objeto de estudio, la solidez y coherencia entre la pregunta de investigación y el planteo del proyecto". La investigadora recibirá una asignación estímulo de $2.500.000 para desarrollar el trabajo durante 11 meses.
Calantzopoulos es gestora cultural, curadora, docente e investigadora, licenciada en Curaduría en Artes por la UNA y profesora de Artes Visuales por el IBA. Desde 2017 integra el equipo de Educación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en 2021 recibió la Beca Formación, categoría formadores, del Fondo Nacional de las Artes.
El jurado otorgó además dos menciones honoríficas: a María Guadalupe Suasnabar, por "Fígari de La Plata a Santa Fe o cómo fueron los vínculos entre los museos provinciales, 1946-1958"; y a Bruno Juliano, por "El agua y el límite de la figuración. Supervivencia del gesto abstracto entre Santa Fe y Tucumán".
Ambos proyectos fueron valorados por vincular el patrimonio del museo santafesino con el de otras provincias.
Un salón con más de un siglo de historia
El Salón Anual Nacional de Santa Fe se realiza desde 1922, el mismo año de la fundación del museo, y se sostuvo de manera casi ininterrumpida desde entonces como espacio de diálogo entre la producción provincial y la escena artística nacional.
El Certamen Padeletti, por su parte, fomenta la investigación y la divulgación en torno a artistas, obras y archivos del acervo institucional. Las publicaciones de ediciones anteriores están disponibles en el sitio web del museo.
Con la nómina de seleccionados definida, resta conocer los reconocimientos económicos correspondientes a la Selección Caillet Bois y la resolución de los premios del Salón, que el jurado definirá en una próxima instancia. También resta la apertura de las muestras al público, prevista para octubre.