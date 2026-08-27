Patrimonio y arte contemporáneo

El Rosa Galisteo ya tiene sus seleccionados para los certámenes 2026

El museo difundió la nómina de obras seleccionadas para el 103º Salón Anual Nacional y la Selección Caillet Bois, además de la propuesta ganadora del 9º Certamen Padeletti. La muestra abrirá al público en octubre.