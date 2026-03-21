Ecos de una muestra histórica

La "paleta del litoral" en 1974: colores, tensiones y búsquedas

En marzo de 1974, una exposición reunió a artistas plásticos santafesinos y dejó al descubierto la amplitud de lenguajes de la escena local. Una columna de Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral permite reconstruir ese momento.