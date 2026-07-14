Arte como resistencia

"Parte y Arte": pinceladas refulgentes en la oscuridad terrible

En el marco de los 90 años del Sor Josefa, Santa Fe abre una ventana a la memoria crítica de las décadas de 1970 y 1980 a través de una exposición que devela lo que históricamente fue silenciado o invisibilizado. Con curaduría de Guillermo Aleu, reúne a quienes encararon la denuncia social y a los que se refugiaron en una búsqueda abstracta, junto a gestores de espacios de búsqueda.