Desde este domingo en todas las plataformas

El Litoral y Santa Fe Arte presentan un ciclo de entrevistas sobre artistas históricos de Santa Fe

La primera entrega cuenta con Candela Pietropaolo y analiza la trayectoria y legado de Mele Bruniard. La iniciativa continuará con Estrada Bello, López Claro, Supisiche y otros referentes locales.