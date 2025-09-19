El Litoral y Santa Fe Arte presentan un ciclo de entrevistas sobre artistas históricos de Santa Fe

A lo largo de sus 107 años de historia, El Litoral acompañó de manera constante el desarrollo de las artes plásticas en Santa Fe. Fue el medio que más se ocupó de acercar a sus lectores la obra y la voz de los artistas locales.
La primera entrega cuenta con Candela Pietropaolo y analiza la trayectoria y legado de Mele Bruniard. La iniciativa continuará con Estrada Bello, López Claro, Supisiche y otros referentes locales.
A lo largo de sus 107 años de historia, El Litoral acompañó de manera constante el desarrollo de las artes plásticas en Santa Fe. Fue el medio que más se ocupó de acercar a sus lectores la obra y la voz de los artistas locales.
Honrando ese compromiso, presenta ahora un nuevo ciclo de entrevistas, en colaboración con Santa Fe Arte, que intenta mirar, con una óptica del siglo XXI, a los referentes de la plástica santafesina del último siglo.
La primera entrega estará dedicada a Mele Bruniard y contará con la mirada contemporánea de Candela Pietropaolo, reconocida creadora de Reconquista.
A través de un formato multimedial, Pietropaolo analiza la obra de Bruniard, sus innovaciones técnicas y la influencia de su producción en la historia artística de Santa Fe.
El ciclo continuará con entrevistas a referentes como Enrique Estrada Bello, López Claro, Ricardo Supisiche y otros artistas que marcaron la historia del arte local.
Cada entrega ofrecerá análisis, testimonios de especialistas y una muestra visual de las obras, un puente entre la memoria artística y la mirada contemporánea.
Esta iniciativa, acompañada por Santa Fe Arte, se plantea como un recurso para estudiantes, investigadores y amantes del arte, así como para quienes desean profundizar en la identidad cultural de nuestra provincia.
Con esta nueva propuesta, El Litoral reafirma su compromiso con las artes plásticas santafesinas. Será un recorrido para redescubrir a los grandes artistas de la provincia y mantener viva su influencia en la memoria colectiva.
