#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Desde este domingo en todas las plataformas

El Litoral y Santa Fe Arte presentan un ciclo de entrevistas sobre artistas históricos de Santa Fe

La primera entrega cuenta con Candela Pietropaolo y analiza la trayectoria y legado de Mele Bruniard. La iniciativa continuará con Estrada Bello, López Claro, Supisiche y otros referentes locales.

La primera entrega estará dedicada a Mele Bruniard y contará con la mirada contemporánea de Candela Pietropaolo, reconocida creadora de Reconquista. Foto: Flavio Raina
 9:23
Por: 

A lo largo de sus 107 años de historia, El Litoral acompañó de manera constante el desarrollo de las artes plásticas en Santa Fe. Fue el medio que más se ocupó de acercar a sus lectores la obra y la voz de los artistas locales.

Honrando ese compromiso, presenta ahora un nuevo ciclo de entrevistas, en colaboración con Santa Fe Arte, que intenta mirar, con una óptica del siglo XXI, a los referentes de la plástica santafesina del último siglo.

Ricardo Suspisiche, desde la mirada de Guillermo Aleu, será la segunda entrega del ciclo. Foto: Flavio RainaRicardo Suspisiche, desde la mirada de Guillermo Aleu, será la segunda entrega del ciclo. Foto: Flavio Raina

Mele Bruniard inaugura el ciclo

La primera entrega estará dedicada a Mele Bruniard y contará con la mirada contemporánea de Candela Pietropaolo, reconocida creadora de Reconquista.

A través de un formato multimedial, Pietropaolo analiza la obra de Bruniard, sus innovaciones técnicas y la influencia de su producción en la historia artística de Santa Fe.

Lucia Stubrin, aporta su conocimiento sobre Rosa Renk artista santafesina. Foto: Flavio RainaLucia Stubrin, aporta su conocimiento sobre Rosa Renk artista santafesina. Foto: Flavio Raina

Un recorrido histórico

El ciclo continuará con entrevistas a referentes como Enrique Estrada Bello, López Claro, Ricardo Supisiche y otros artistas que marcaron la historia del arte local.

Pisca Garrote, dará su mirada sobre el gran maestro López Claro. Foto: Flavio RainaPisca Garrote, dará su mirada sobre el gran maestro López Claro. Foto: Flavio Raina

Cada entrega ofrecerá análisis, testimonios de especialistas y una muestra visual de las obras, un puente entre la memoria artística y la mirada contemporánea.

Esta iniciativa, acompañada por Santa Fe Arte, se plantea como un recurso para estudiantes, investigadores y amantes del arte, así como para quienes desean profundizar en la identidad cultural de nuestra provincia.

Cierra esta primera etapa del ciclo, una charla sobre Enrique Estrada Bello, con Nidia Maidana. Foto: Flavio RainaCierra esta primera etapa del ciclo, una charla sobre Enrique Estrada Bello, con Nidia Maidana. Foto: Flavio Raina

Presente, pasado y futuro

Con esta nueva propuesta, El Litoral reafirma su compromiso con las artes plásticas santafesinas. Será un recorrido para redescubrir a los grandes artistas de la provincia y mantener viva su influencia en la memoria colectiva.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Arte
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro