El panorama financiero e industrial internacional continúa condicionado por la volatilidad de los mercados energéticos. Según el último Reporte del Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el precio internacional del petróleo registró un nuevo repunte de volatilidad durante agosto, como consecuencia de la reactivación de los conflictos y tensiones geopolíticas en Medio Oriente
Reporte financiero: tensión geopolítica por el petróleo
En un contexto internacional condicionado por las tensiones geopolíticas y la caída de las reservas estratégicas en Estados Unidos, Argentina muestra un sólido desempeño en sus ventas externas al primer semestre y una suba en la contribución impulsada por las retenciones.
Hacia el cierre de agosto, la cotización del crudo Brent se posicionó en torno a los US$ 90 por barril, ubicándose por encima de los valores a comienzos de año (alrededor de US$ 62 por barril). La trayectoria durante 2026 ha sido vertiginosa: tras operar por debajo de los US$ 70 en los primeros meses, el Brent escaló en marzo hasta superar los US$ 120 por barril a inicios de abril. A pesar de un enfriamiento posterior hacia los US$ 73 a finales de junio, las presiones alcistas resurgieron durante julio y agosto.
Este contexto internacional impacta en las decisiones financieras globales. De acuerdo al informe de la entidad rosarina, las tensiones en Medio Oriente y los riesgos sobre la oferta de crudo reavivaron “las preocupaciones en torno a la inflación, con impacto sobre las expectativas de política monetaria”. Como reflejo de esto, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años rozó el 4,8% a comienzos de septiembre —su mayor nivel desde enero de 2025—.
Mínimos históricos en las reservas estratégicas norteamericanas
Un elemento crítico del mercado petrolero radica en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR). Según el informe publicado por la BCR, al 21 de agosto, los inventarios descendieron a 289,7 millones de barriles, alcanzando su nivel más bajo desde 1982.
En el informe precisaron que “en marzo de este año, Estados Unidos y otros miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron una liberación extraordinaria de 400 millones de barriles de reservas, de los cuales Estados Unidos aportó 172 millones, con el objetivo de moderar las tensiones sobre el mercado petrolero tras el inicio del conflicto en Ormuz”.
Los especialistas advirtieron que, si bien la capacidad de respuesta ante emergencias se mantiene, el acotado margen de maniobra y las restricciones operativas de infraestructura complican una rápida recomposición de inventarios.
El frente local: fuerte impulso de los Derechos de Exportación
En el plano nacional, las variables económicas reflejan el dinamismo de los sectores productivos y del comercio exterior. En agosto, la recaudación tributaria argentina sumó $20,5 billones, lo que representó un incremento nominal interanual del 33,5%.
El motor fiscal estuvo guiado principalmente por el agro y las exportaciones. Según el informe: “Se destacó el desempeño de los Derechos de Exportación, que superaron los $1 billón y registraron un incremento del 155,1% interanual”. Asimismo, el Impuesto a las Ganancias creció un 45,2% y los recursos de la Seguridad Social un 31,9%.
Crecimiento federal de los envíos al exterior
La dinámica de las exportaciones mostró cifras positivas a lo largo de toda la geografía argentina durante el primer semestre de 2026. En base a datos oficiales citados por el BCR, los despachos al exterior alcanzaron los US$ 49.511 millones (un incremento del 24,6% interanual).
Las cinco regiones económicas del país mostraron avances interanuales, siendo el Noroeste (+68,2%) y la Patagonia (+51,7%) las de mayores variaciones porcentuales. En esta última región, sobresalió el desempeño de Neuquén, con ventas externas por US$ 4.304 millones.
Por su parte, la Región Pampeana ratificó su liderazgo productivo concentrando el 66,2% del total nacional , con un volumen de US$ 32.760 millones:
• Buenos Aires: Lideró el ranking regional con US$ 15.965 millones.
• Santa Fe: Se consolidó como la segunda provincia exportadora del país al concretar envíos por US$ 9.357 millones.
• Córdoba: Aportó US$ 5.601 millones al total del semestre.