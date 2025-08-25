Reporte del Mercado de Granos

A días de lanzarse la cosecha en USA, China no compró ni una sola tonelada de soja

China todavía sigue sin cerrar contratos con vendedores norteamericanos por soja, situación inédita a esta altura de la campaña. Mientras tanto, la demanda asiática se vuelca al mercado sudamericano. El trigo nuevo a la baja y con coberturas mínimas.