Economía

Radiografía del financiamiento bancario al sector agrícola

Según datos del BCRA, hacia fines de junio, el stock de créditos al sector agrícola totalizó $ 4,1 billones de pesos, registrando un incremento interanual del 90%. Los préstamos en dólares dieron cuenta del 60% del total, marcando un crecimiento del 133%.