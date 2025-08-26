#HOY:

Durante dos días Rosario será sede del Congreso Internacional de Maíz

El evento se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, con entrada libre y gratuita. Durante dos días el congreso reúne a más de 130 expertos, autoridades y líderes de opinión de primer nivel.

Arranca el 4º Congreso Internacional de Maíz 2025 en Rosario.
 12:28
Por: 

El 4° Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se celebrará en el Salón Metropolitano de Rosario, promete ser un evento clave para la cadena de valor del cereal, reuniendo a más de 130 expertos, autoridades y líderes de opinión de primer nivel.

El evento, que se realizará el 27 y 28 de agosto, será un punto de encuentro para debatir el presente y futuro del cultivo con foco en la producción, la tecnología y la macroeconomía.

Expositores internacionales de primer nivel

El congreso contará con una notable presencia de expertos de reconocimiento mundial, aportando una visión global sobre la producción maicera:

Tony John Vyn, profesor de la Universidad de Purdue (EE. UU.), y Lucas Borras, de vasta experiencia en investigación, encabezarán el panel de apertura.

Carlos Muñoz Zavala, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), y el productor Ernesto Cruz, ambos de México, compartirán sus conocimientos sobre mejoramiento genético y altos rendimientos.

Desde Brasil, una delegación de especialistas incluirá a Lucas Fantin (fitopatología), Luiz Gustavo Foss (fisiología y manejo), Rai Schwalbert (GDM) y Sergio Abud Da Silva (EMBRAPA), entre otros.

La agenda se complementará con la participación del uruguayo Mario Perez Bidegain y la experta en microbiología sudafricana Heather Tredgold.

Disertantes y especialistas locales de excelencia

El ámbito local estará representado por una amplia lista de expertos, investigadores y productores de gran trayectoria que abordarán desde la sustentabilidad y el manejo de cultivos hasta las nuevas tecnologías:

Investigadores del INTA como Ricardo Melchiori, Juan Gamundi, Fernando Salvagiotti y Yesica Chazarreta.

Académicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), UNR, Conicet y otras instituciones, como Gustavo Maddonni y Cintia Michelin.

Representantes de empresas líderes en el sector como Bayer, Nidera y GDM, incluyendo a Federico Granillo, Facundo Ferraguti y Salvador Incognito.

Productores destacados como Edgardo Bazterra y Martín Donnelly, quienes compartirán sus experiencias de campo.

Paneles de debate: del clima a la economía y la política

Más allá de los aspectos técnicos del cultivo, el congreso ofrecerá paneles estratégicos con figuras de gran influencia en el panorama nacional:

Clima y contexto económico: Expertos como Eduardo Sierra, Salvador Di Stéfano y David Miazzo analizarán las proyecciones climáticas y las claves del negocio agrícola.

Coyuntura política: El debate estará a cargo de reconocidos periodistas y analistas como Eduardo Feinmann, Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon.

Tecnología e Inteligencia Artificial: El panel sobre IA contará con la participación de los referentes Fredi Vivas y Mateo Salvatto.

Presencia de autoridades y el rol de la Región Centro

El evento resalta la importancia del maíz para la Región Centro, con la participación de sus máximas autoridades, lo que subraya la relevancia política y económica del sector.

Gobernadores: Estarán presentes los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Además asistirán los ministros Gustavo Puccini (Santa Fe), Sergio Busso (Córdoba) y Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) formarán parte del encuentro, junto a otros secretarios y subsecretarios.

El 4° Congreso Internacional de Maíz se desarrollará con entrada libre y gratuita (cupos limitados), con previa inscripción en www.congresointernacionaldemaiz.com.ar.

