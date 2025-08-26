El Monitor Ganadero de FADA reflejó suba de precios y márgenes positivos en feedlots
Según el relevamiento de FADA, en junio la producción de carne bovina alcanzó las 260 mil toneladas, un volumen similar al del mes anterior, pero que representó un 11,7% más que en el mismo período de 2024.
De acuerdo con el Monitor Ganadero Mensual, en julio, el ternero y el novillito registraron aumentos del 0,9% y 2,2%.
El informe mensual elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) junto a Braford y Hereford mostró que en julio la ganadería argentina mantuvo una dinámica favorable, con aumentos en los precios de la hacienda, márgenes positivos en feedlots y un repunte en la actividad económica que impacta de manera directa sobre el sector.
Según el relevamiento de FADA, en junio la producción de carne bovina alcanzó las 260 mil toneladas, un volumen similar al del mes anterior, pero que representó un 11,7% más que en el mismo período de 2024.
Precios de la hacienda en alza
De acuerdo con el Monitor Ganadero Mensual, en julio, el ternero y el novillito registraron aumentos del 0,9% y 2,2%. Ambos indicadores se ubicaron por encima de la evolución promedio de los últimos doce meses.
La relación entre el novillito y el maíz mostró una baja mensual y se ubicó en 15,8 kilos de maíz por cada kilo de novillito, aunque sigue siendo 4,1% superior respecto al año pasado. Esta mejora relativa favorece la rentabilidad de los engordes a corral.
De acuerdo con el Monitor Ganadero Mensual, en julio, el ternero y el novillito registraron aumentos del 0,9% y 2,2%.
El informe también señaló que el margen bruto de los feedlots se mantuvo en terreno favorable: en julio fue de $46.281 por cabeza, marcando así el sexto mes consecutivo de resultados positivos. La ocupación de corrales se ubicó en 67,25%, levemente por debajo del mes previo, mientras que el índice de reposición alcanzó 1,2, reflejando mayor ingreso de animales por cada animal vendido.
Exportaciones
En el plano externo, el Monitor Ganadero informó que la Cuota Hilton se negoció en torno a USD 17.000 por tonelada en julio, lo que representó una suba del 1,2% respecto al mes anterior y un incremento del 21,4% en comparación con julio de 2024.
Los cortes exportados a China no mostraron variaciones en sus precios, a excepción de la bola y cuadrada, que aumentó 5,4%. En promedio, los valores se ubicaron un 31,6% por encima de los registrados en julio del año pasado.
De acuerdo con el Monitor Ganadero Mensual, en julio, el ternero y el novillito registraron aumentos del 0,9% y 2,2%.
El informe anticipa que en 2025 se espera un menor volumen de exportaciones de carne, luego del récord de 2024, debido a condicionantes internos que limitan el potencial del negocio.
Con todo, los datos de julio confirman una ganadería con márgenes positivos, precios en recuperación y una macroeconomía que comienza a mostrar señales de reactivación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.