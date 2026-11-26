“Malting Barley Award”

CCU y Boortmalt reconocen a los productores que impulsan una cadena de valor más sustentable

En el marco del premio “Camino de la Malta”, ambas compañías distinguieron a Garfin Agro S.A. por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible, destacando su contribución a una producción de cebada cervecera más sustentable.