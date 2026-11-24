FERTILIZAR Asociación Civil anunció la realización de la 17.ª edición del Simposio FERTILIDAD, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2027 en el Centro Metropolitano de Rosario, provincia de Santa Fe.
Con foco en las brechas productivas, Rosario será sede del Simposio FERTILIZAR 2027
Bajo el lema "Ciencia que Nutre y Produce", reunirá a especialistas nacionales e internacionales, productores, asesores y empresas para debatir sobre las brechas de productividad, la nutrición de cultivos y pasturas y las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.
Bajo el lema "Ciencia que Nutre y Produce", el encuentro volverá a reunir a referentes del ámbito científico, técnico y productivo para analizar los desafíos de la nutrición de cultivos y pasturas y su contribución a una producción agropecuaria más eficiente y sostenible.
Consolidado como uno de los principales espacios de actualización e intercambio sobre fertilidad de suelos y nutrición vegetal, el simposio se desarrolla cada dos años y convoca a más de 1.500 participantes por edición.
La próxima convocatoria contará con especialistas nacionales e internacionales, productores, asesores, empresas y representantes de distintos eslabones de la cadena agroalimentaria.
La propuesta busca acercar los últimos avances científicos, tecnológicos y experiencias de campo para mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, en un contexto de creciente demanda mundial de alimentos y mayores exigencias sobre el uso eficiente de los recursos.
Las brechas de productividad y los desafíos hacia 2030
Uno de los ejes centrales del programa será el análisis de las brechas de productividad hacia 2030. Los especialistas pondrán el foco en cuánto falta para alcanzar los rendimientos potenciales de los principales cultivos en las distintas regiones agropecuarias y cuáles son las limitaciones nutricionales que todavía condicionan los resultados productivos.
El debate buscará identificar oportunidades de mejora en las estrategias de fertilización y manejo de nutrientes, considerando tanto las características de cada ambiente como la necesidad de preservar la calidad de los suelos y la capacidad productiva de los sistemas.
En esa línea, la nutrición de cultivos y pasturas tendrá un lugar destacado dentro de la agenda, con una mirada que integrará la agricultura y la ganadería. Se analizará especialmente el aporte de los recursos forrajeros a la productividad animal y las oportunidades que abre el crecimiento de la actividad ganadera y la evolución de los mercados de carne.
Inteligencia artificial y nuevas herramientas para la toma de decisiones
La incorporación de inteligencia artificial a la actividad agropecuaria será otro de los temas relevantes de esta edición. Las nuevas tecnologías están modificando los procesos de diagnóstico, planificación y gestión de los sistemas productivos, y el encuentro abordará sus aplicaciones concretas en materia de nutrición de cultivos.
Entre los aspectos previstos se encuentran las herramientas para caracterizar ambientes, elaborar recomendaciones de fertilización, monitorear los cultivos y optimizar la gestión integral de nutrientes.
El objetivo será analizar de qué manera estas innovaciones pueden contribuir a una agricultura más precisa, eficiente y sustentable, además de evaluar sus posibilidades de aplicación en las decisiones cotidianas de productores y asesores.
La coordinación académica estará a cargo de los doctores e ingenieros agrónomos Fernando García, consultor, y Esteban Ciarlo, integrante de FERTILIZAR AC, quienes trabajarán junto con un equipo de especialistas en la elaboración de una agenda de alto nivel técnico y científico.
Un panel internacional para debatir sobre el futuro de la fertilización
El cierre del simposio estará marcado por un panel internacional que reunirá a referentes de distintos eslabones de la cadena agroalimentaria para debatir sobre una pregunta central: "¿Estamos fertilizando como deberíamos?".
El espacio propondrá una mirada integral sobre los avances alcanzados, las oportunidades de mejora y el papel estratégico de la nutrición en el desarrollo de sistemas productivos más eficientes, rentables y sostenibles.
La gerente ejecutiva de FERTILIZAR AC, María Fernanda González Sanjuan, destacó que el objetivo de cada edición es acercar evidencia científica e información actualizada a quienes toman decisiones en el campo.
Además, adelantó que la edición 2027 contará con tres espacios principales: un salón comercial con empresas vinculadas a la fertilidad de suelos y la nutrición de cultivos; un área de trabajos técnicos para presentar investigaciones y nuevos desarrollos; y un salón de conferencias donde especialistas de distintas disciplinas debatirán sobre productividad, nutrición e innovación tecnológica.
De esta manera, Rosario volverá a convertirse en punto de encuentro para el sector agropecuario, con una agenda orientada a vincular el conocimiento científico con las decisiones productivas y los desafíos que enfrenta la agricultura y la ganadería en los próximos años.