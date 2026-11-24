En mayo del año próximo

Con foco en las brechas productivas, Rosario será sede del Simposio FERTILIZAR 2027

Bajo el lema "Ciencia que Nutre y Produce", reunirá a especialistas nacionales e internacionales, productores, asesores y empresas para debatir sobre las brechas de productividad, la nutrición de cultivos y pasturas y las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.