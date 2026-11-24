La Mesa de Enlace reclamó herramientas

Entre Ríos: buscan crear fiscalías especializadas para combatir los delitos rurales

Representantes de las cuatro entidades agropecuarias de la provincia se reunieron con autoridades del Ministerio Público Fiscal, funcionarios del área de Justicia y jefes policiales. El objetivo es avanzar en un proyecto de ley que permita fortalecer las investigaciones y agilizar las causas vinculadas con la inseguridad rural.