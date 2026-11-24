La Mesa de Enlace Agropecuaria de Entre Ríos mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio Público Fiscal y funcionarios provinciales para avanzar en la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. La iniciativa busca fortalecer las herramientas judiciales para investigar hechos de inseguridad que afectan a productores y comunidades del ámbito rural.
Entre Ríos: buscan crear fiscalías especializadas para combatir los delitos rurales
Representantes de las cuatro entidades agropecuarias de la provincia se reunieron con autoridades del Ministerio Público Fiscal, funcionarios del área de Justicia y jefes policiales. El objetivo es avanzar en un proyecto de ley que permita fortalecer las investigaciones y agilizar las causas vinculadas con la inseguridad rural.
Del encuentro participaron representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, el procurador general de Entre Ríos, Amílcar García, y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. También estuvieron presentes el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía provincial, Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), Cristian Allegrini, junto con otros funcionarios.
Un proyecto para fortalecer la investigación de delitos rurales
El eje central de la reunión fue el intercambio de propuestas para impulsar un proyecto de ley provincial que contemple la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales.
Desde las entidades agropecuarias consideran que esta herramienta permitiría mejorar la capacidad de investigación, agilizar los procesos judiciales y brindar respuestas más específicas frente a los hechos delictivos que afectan al sector productivo.
La propuesta apunta a fortalecer la intervención del Ministerio Público Fiscal mediante equipos con mayor especialización en las particularidades de los delitos cometidos en establecimientos agropecuarios y zonas rurales.
Articulación entre el sector productivo y los organismos de seguridad
Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre las entidades rurales, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Para la Mesa de Enlace, la articulación entre estos sectores resulta clave para diseñar medidas de prevención más efectivas, mejorar la persecución del delito y optimizar los mecanismos de respuesta ante las denuncias de los productores.
En ese sentido, el encuentro permitió poner en común distintas propuestas y avanzar en el análisis de herramientas institucionales que contribuyan a mejorar la seguridad en el territorio entrerriano.
Expectativa por avances legislativos
Al término de la reunión, la Mesa de Enlace expresó su expectativa de que el trabajo conjunto permita transformar los consensos alcanzados en iniciativas legislativas concretas en el menor tiempo posible.
Las entidades remarcaron la preocupación del sector por una problemática que afecta tanto a los productores como a sus familias y a las comunidades rurales. En ese marco, consideraron prioritario avanzar en respuestas institucionales que permitan fortalecer la prevención, la investigación y el tratamiento judicial de los delitos rurales.