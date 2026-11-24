Campaña 2026/27

La soja avanza sobre el 30% del área prevista y la campaña gruesa mantiene un buen ritmo de siembra

La implantación de la oleaginosa avanza sobre una superficie estimada en 17 millones de hectáreas para la campaña 2026/27. También se registran avances en maíz, girasol y sorgo, mientras continúa la cosecha de trigo, con resultados parciales superiores a las estimaciones en el centro-norte de Santa Fe.