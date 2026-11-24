La campaña agrícola 2026/27 continúa mostrando un ritmo sostenido de implantación en los principales cultivos de verano. La siembra de soja de primera registra un avance del 30,4% de las 17 millones de hectáreas proyectadas a nivel nacional, luego de progresar 12,6 puntos porcentuales durante la última semana.
La soja avanza sobre el 30% del área prevista y la campaña gruesa mantiene un buen ritmo de siembra
La implantación de la oleaginosa avanza sobre una superficie estimada en 17 millones de hectáreas para la campaña 2026/27. También se registran avances en maíz, girasol y sorgo, mientras continúa la cosecha de trigo, con resultados parciales superiores a las estimaciones en el centro-norte de Santa Fe.
De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales, las labores presentan un adelanto de 18 puntos porcentuales respecto de igual período de la campaña anterior y de 16 puntos frente al promedio de las últimas cinco campañas.
En cuanto a la evolución de los cultivos, el 27,5% de la soja de primera ya emergió. Los mayores progresos de siembra se concentran en ambos núcleos productivos, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires. Sin embargo, en algunas zonas del sur cordobés y del Núcleo Norte se reportan emergencias lentas por las bajas temperaturas del suelo, además de casos de resiembra por planchado de los lotes y excesos hídricos.
Maíz: finalizó la siembra temprana y comienzan los planteos tardíos
La implantación de maíz con destino a grano comercial alcanza el 51,5% de las 8,4 millones de hectáreas previstas para la campaña. La Bolsa de Cereales informó que ya se completó la siembra de los planteos tempranos a nivel nacional, mientras comienzan a incorporarse los primeros lotes correspondientes a fechas tardías.
En el Centro-Norte de Santa Fe, los cuadros más adelantados alcanzan el estadio de panojamiento y los primeros lotes comienzan a ingresar en R1, correspondiente al inicio de la floración femenina. No obstante, en esta región se relevaron daños por tormentas de granizo de distinta magnitud.
A su vez, hacia el norte del área agrícola continúa registrándose una elevada presión de cogollero, con dificultades para controlar la plaga en algunos sectores.
En el resto de las regiones productivas, los maíces tempranos transitan principalmente estadios vegetativos, con una condición de cultivo entre normal y buena y reservas hídricas que se mantienen, en general, entre adecuadas y óptimas.
Por otra parte, la siembra de sorgo granífero alcanza el 21,2% de las 750.000 hectáreas proyectadas. Las tareas avanzan principalmente sobre el centro del área agrícola, con progresos del 42% en el Núcleo Norte, 28% en el Centro-Norte de Santa Fe y 26% en el Centro-Norte de Córdoba.
En algunas zonas del norte también se observa un crecimiento de la participación del cultivo frente al maíz. Los primeros lotes implantados presentan una emergencia con condiciones entre normales y buenas.
Girasol: el 92,1% del área ya está implantada
La siembra de girasol registra un avance del 92,1% sobre las 3,1 millones de hectáreas estimadas para la campaña 2026/27, luego de progresar 8,6 puntos porcentuales durante la última semana. A pesar de este avance, las labores mantienen una demora interanual de 3 puntos porcentuales.
En el Centro-Norte de Santa Fe, el cultivo muestra una condición entre normal y excelente, con una adecuada disponibilidad de agua, aunque el crecimiento inicial estuvo condicionado por las bajas temperaturas. La mayor parte de los lotes transita entre los estadios de botón floral y floración, con algunos sectores afectados por episodios de granizo.
En el NEA, donde los cuadros avanzan desde floración en adelante, la falta de humedad y los golpes de calor registrados semanas atrás redujeron las expectativas de rendimiento respecto de la campaña anterior. Sin embargo, las lluvias recientes podrían favorecer el llenado de granos.
El panorama es más heterogéneo hacia el sur del área agrícola. En el sudoeste, la falta de humedad dificulta completar la implantación, mientras que en el norte de La Pampa y el centro y sudeste bonaerenses se registran demoras y pérdidas por anegamientos, con algunos casos que requirieron resiembras.
Trigo: la cosecha alcanza el 16,7% y aparecen resultados superiores a lo previsto
En cuanto a los cultivos de invierno, la cosecha de trigo cubre el 16,7% del área apta, luego de avanzar 4,8 puntos porcentuales durante la última semana. Las tareas se encuentran prácticamente finalizadas en el NOA y el NEA, donde los rendimientos promedio se ubican en 17 y 24,4 quintales por hectárea, respectivamente.
Sobre el centro del área agrícola, las lluvias recientes provocaron demoras en la recolección y se informaron daños de distinta magnitud por tormentas de granizo. A pesar de estas dificultades y de la marcada variabilidad en los rindes esperados, los primeros resultados de las zonas cosechadas se ubican por encima de las estimaciones iniciales.
Esta situación se destaca particularmente en el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos obtenidos hasta el momento muestran un comportamiento favorable.
Respecto de los lotes que todavía permanecen en pie, el 69% de la superficie transita entre floración y llenado de granos.