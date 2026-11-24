Agricultura

Maíz: el centro del país mantiene baja presencia de chicharrita, mientras crecen las capturas en el norte

El último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis registró un incremento de la presencia del insecto durante la primera quincena de noviembre en las regiones endémicas y parte del Litoral. En el centro del país, en cambio, la retracción poblacional se encuentra más consolidada. Los especialistas insisten en eliminar los maíces voluntarios y mantener el monitoreo desde la emergencia de los cultivos.