La presencia de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) mostró un leve incremento durante la primera quincena de noviembre en las regiones endémicas del NOA y el NEA, además de algunas zonas del Litoral. Sin embargo, las capturas continúan siendo mayoritariamente bajas o nulas a escala nacional, incluso en las áreas históricamente más afectadas por la plaga.
Maíz: el centro del país mantiene baja presencia de chicharrita, mientras crecen las capturas en el norte
El último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis registró un incremento de la presencia del insecto durante la primera quincena de noviembre en las regiones endémicas y parte del Litoral. En el centro del país, en cambio, la retracción poblacional se encuentra más consolidada. Los especialistas insisten en eliminar los maíces voluntarios y mantener el monitoreo desde la emergencia de los cultivos.
Así lo indica el 54° informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, elaborado a partir de los datos relevados durante las primeras dos semanas de noviembre. El reporte señala que, mientras en el norte y parte del Litoral se observa una recuperación de las poblaciones, en las regiones Centro-Norte y Centro-Sur se consolida la tendencia descendente iniciada a fines de septiembre.
El comportamiento registrado resulta consistente con la época del año y con las condiciones ambientales que comienzan a favorecer una mayor presencia del insecto. Frente a este escenario, los especialistas advierten sobre la importancia de sostener las estrategias preventivas para reducir los riesgos sanitarios durante la nueva campaña maicera.
El manejo de los maíces guachos, una medida clave entre campañas
Entre las principales recomendaciones, la Red Nacional de Monitoreo destaca dos aspectos fundamentales. El primero es el control de los maíces voluntarios o "guachos", que pueden funcionar como un puente verde entre campañas y facilitar la supervivencia y dispersión de la chicharrita, especialmente en regiones donde predominan las siembras tardías.
El segundo punto es mantener un monitoreo frecuente de la plaga en los lotes implantados con maíz de primera, desde las primeras etapas de emergencia del cultivo. Esta práctica permite detectar oportunamente la presencia del vector y contar con información para evaluar y definir las estrategias de manejo.
Los especialistas remarcan que el seguimiento sistemático resulta especialmente importante en un contexto de mayores condiciones favorables para el desarrollo del insecto. La detección temprana permite anticiparse a posibles incrementos poblacionales y ajustar las decisiones de manejo según la situación de cada región y lote.
NOA, NEA y Litoral: aumentaron las capturas, aunque se mantienen en niveles bajos
En el NOA, el 45% de las localidades monitoreadas no registró presencia de chicharritas, mientras que el 35% presentó la categoría de menor captura, de entre 1 y 4 adultos por trampa.
Pese al incremento respecto del relevamiento anterior, el promedio regional se ubicó en 4,83 adultos por trampa, por debajo de los 5,31 registrados en igual período de 2025. Además, el 6% de las trampas estaba instalado en lotes de maíz que transitaban estadios vegetativos entre V6 y V8.
En el NEA, el 41% de las localidades no presentó capturas y en otro 36% se detectó la categoría más baja. El promedio regional alcanzó los 8,47 adultos por trampa, prácticamente sin variaciones frente a los 8,43 registrados un año atrás. En esta región, el 45% de las trampas se encontraba dentro de lotes de maíz, principalmente entre los estadios V10 y VT.
Por su parte, en el Litoral, el 76% de las localidades evaluadas no registró presencia del insecto, mientras que en el 16% se contabilizaron entre 1 y 20 adultos por trampa. Aunque el promedio regional continuó siendo bajo, alcanzó los 2,97 adultos por trampa, por encima de los 1,15 registrados durante el mismo período del año pasado. Un dato relevante es que el 98% de las trampas estaba ubicado en lotes de maíz, mayoritariamente en estadios V8 a V10.
El centro del país mantiene los niveles más bajos de presencia
En las regiones Centro-Norte y Centro-Sur, el relevamiento confirmó una incidencia reducida de la plaga y la continuidad de la tendencia descendente observada desde fines de septiembre.
En el Centro-Norte, el 89% de las localidades monitoreadas no registró capturas, mientras que en el 11% restante se detectaron como máximo 4 adultos por trampa. El promedio regional fue de apenas 0,25 adultos, un valor cercano al registrado un año atrás, cuando se había ubicado en 0,15. En esta zona, el 77% de las trampas estaba instalado en lotes de maíz que transitaban estadios vegetativos entre V6 y V8.
La situación más favorable se observó en el Centro-Sur, donde el 98% de las localidades evaluadas no presentó capturas. El promedio regional fue de apenas 0,02 adultos por trampa, incluso por debajo de los 0,06 registrados en igual período del año anterior. Allí, el 68% de las trampas se encontraba dentro de cultivos de maíz, principalmente entre los estadios V4 y V6.