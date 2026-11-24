Se mantienen los puestos de trabajo

Lácteos La Ramada adquiere la planta de Savencia en El Trébol

La operación contempla la transferencia de los activos y las líneas de producción a Lácteos La Ramada S.A., empresa especializada en la producción láctea, y permitirá preservar los puestos de trabajo de la planta ubicada en la provincia de Santa Fe.