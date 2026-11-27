La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía autorizó la comercialización para todo uso de una nueva soja genéticamente modificada a favor de la firma DBNBC Argentina S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71611869-6).
Autorizan una nueva soja transgénica resistente a insectos y herbicidas, sujeta al aval europeo
La Secretaría de Agricultura aprobó el evento acumulado de DBNBC Argentina S.R.L., pero supeditó su venta efectiva a la autorización de la Unión Europea y a un plan de manejo de insectos.
La medida, de alcance para la cadena agrícola y semillera de Santa Fe y todo el país, fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) mediante la Resolución 239/2026, firmada el 25 de noviembre por el titular de la cartera, Sergio Iraeta.
La habilitación comprende la semilla, los productos y subproductos derivados provenientes de la soja con la acumulación de eventos DBN-Ø9ØØ4-6 x DBN-Ø8ØØ2-3 x DBN-Ø82Ø5-8, así como sus acumulaciones intermedias y toda la progenie derivada de cruzamientos con cualquier soja no modificada genéticamente.
Según detalla la norma, este desarrollo confiere protección frente al ataque de ciertos insectos lepidópteros plaga y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio y glifosato.
Condiciones para su salida al mercado
A pesar de contar con la autorización formal, el artículo 2° de la resolución establece que DBNBC Argentina S.R.L. deberá abstenerse de comercializar variedades con esta acumulación de eventos hasta tanto obtenga su aprobación en la Unión Europea. Esta condición responde a los dictámenes técnicos de la Dirección de Políticas de Mercados y de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Asimismo, en forma previa a la inscripción de variedades en el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas, la empresa solicitante deberá presentar un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos. Dicho registro quedará supeditado a la evaluación favorable del plan por parte de la Coordinación de Innovación y Biotecnología y de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria.
Las tres instancias de evaluación
Para otorgar el permiso bajo los parámetros de la Resolución N° 255/2026 del Ministerio de Economía, el expediente superó tres instancias técnicas y regulatorias previas:
- Bioseguridad ambiental (CONABIA): concluyó que la soja con esta acumulación de eventos no presenta nuevos riesgos ni riesgos incrementados respecto del cultivo de otras sojas, por lo que su liberación al agroecosistema es tan segura como la de cualquier variedad comercial. Durante la instancia de consulta pública no se recibieron comentarios.
- Inocuidad alimentaria (SENASA): el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria determinó, bajo lineamientos del Codex Alimentarius y de la Resolución N° 199/2026 del organismo, que el grano y sus combinaciones intermedias son tan seguros y no menos nutritivos que su contraparte convencional, declarándolos aptos para el consumo humano y animal.
- Impacto comercial (Políticas de Mercados): evaluó que no se identifican mayores riesgos potenciales para la comercialización del evento apilado siempre que su futura difusión quede condicionada al aval previo de la Unión Europea.
Por último, la normativa dispone que la firma titular deberá suministrar de manera inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre este evento y que pudiera alterar los dictámenes de base. En caso de verificarse datos que invaliden las conclusiones científicas antecedentes, la autorización quedará sin efecto.