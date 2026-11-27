Biotecnología agropecuaria

Autorizan una nueva soja transgénica resistente a insectos y herbicidas, sujeta al aval europeo

La Secretaría de Agricultura aprobó el evento acumulado de DBNBC Argentina S.R.L., pero supeditó su venta efectiva a la autorización de la Unión Europea y a un plan de manejo de insectos.