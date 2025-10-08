Efeméride

Día del Trabajador Rural: historia, derechos y esfuerzo en el campo

Más allá del marco legal, el 8 de octubre es una fecha que invita a reconocer el valor humano detrás de la producción agropecuaria. En cada cosecha, en cada ordeñe o en cada jornada de trabajo en el campo, hay hombres y mujeres que sostienen con dedicación la cadena productiva y alimentaria del país.