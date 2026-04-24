La armonía que se había instalado en Rosario Central en las últimas semanas por los buenos resultados deportivos logrados por el primer equipo tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, se vio sacudida por un tema delicado y sensible, que puso en alerta máxima a todo el universo “canalla”.
Abusos y maltratos en las inferiores de Central: "Es doloroso e incómodo"
El club rosarino está sacudido por una denuncia de abusos en la categoría 2013 de sus divisiones menores. El presidente Gonzalo Belloso aseguró que están en contacto con los padres y lamentó: “No pudimos verlo antes”
Una denuncia anónima a medios de comunicación de la ciudad y posteriormente a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, daba cuenta de abusos y maltratos en uno de los equipos de divisiones inferiores del club. Ante esta situación, la institución decidió suspender todas las actividades de esa categoría y llamó a una reunión de padres.
El presidente Gonzalo Belloso habló del tema y aseguró: “Es incómodo y doloroso; lamentablemente no lo pudimos ver antes”.
Hasta el momento no se conocieron detalles de los abusos denunciados y es lógico que sea así porque se trata de chicos menores de edad. El problema radica en la categoría 2013 de Central, o sea que implica pre-adolescentes de 12 y 13 años. La denuncia refiere a “golpizas” y “abusos” por parte de varios chicos hacia un compañero en particular.
Suspensión de entrenamientos
Frente a esta situación, este jueves Rosario Central decidió suspender los entrenamientos que esta categoría desarrolla en la Ciudad Deportiva de la localidad de Granadero Baigorria, pegada a Rosario.
Y por la tarde convocó a una reunión de padres y madres para dialogar sobre el tema y para tratar de llevar tranquilidad, en el contexto de una situación muy delicada y que necesitará de un abordaje interdisciplinario.
La grave denuncia coincidió con la jornada en que la comisión directiva tenía prevista una asamblea de socios para la aprobación del balance contable. Por eso, el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, tomó el micrófono e inició el acto hablando sobre este tema tan sensible.
“El día 21 nos llegó un mail con una denuncia. Estuvimos todo el día intentando saber qué era y hoy lo supimos”, confió.
“Para nosotros, el vestuario es un lugar importante. Es donde nuestros jugadores conviven, donde se asocian y donde conviven muchísimo tiempo”, dijo el presidente “canalla”. Sobre la dinámica diaria de entrenamiento, Belloso aclaró que “hasta esa edad, los chicos van directamente a la cancha, entrenan y dejan el bolso al lado del campo de juego”.
“Algunas bromas pesadas, alguna falta de respeto ante el compañero, que se trasladaron a sus padres; no tuvimos la posibilidad de que los padres nos manifestaran que estaban viendo eso. Hoy nos enteramos de que se agredían permanentemente”, describió el presidente del club de barrio Arroyito de Rosario, visiblemente afectado por esta cuestión.
Denuncias
Respecto de las actuaciones del club, indicó: “Apenas nos enteramos, rápidamente suspendimos las actividades de esa categoría y llamamos una reunión para la tarde con todos los padres, con los que necesitaban hablar con nosotros. Allí fueron los coordinadores generales, dirigentes del club, el secretario y charlamos del tema".
Belloso también explicó la actitud que tomó la institución que preside con las familias de estos chicos: “Hoy escuchamos a los padres y vamos a tomarnos todo el fin de semana para escuchar a los chicos".
"Lo más importante para nosotros son ellos. El club actuó como a nosotros nos parece que había que hacerlo; por supuesto que nos pusimos a disposición de la Justicia porque queremos profundamente saber qué pasa y tomar las medidas que correspondan".
“Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden con la institución en la que están, serán sancionados o no. Trataremos de rescatarlos, de darles una nueva oportunidad, de reinsertarlos”, anticipó el titular “canalla” acerca de las medidas que la entidad podría adoptar.
Y luego completó: “Queremos tratarlos con el amor que corresponde tratar a estos chicos. Pero no vamos a tener ningún miedo en tomar decisiones que haya que tomar, sean las que sean. Ya sea que los chicos sigan, que tengamos que poner gente en los vestuarios para acompañar ese momento o que los chicos tengan que dejar la institución”.
Belloso finalmente expresó: "Somos un club muy respetado en la formación, en la captación, en el manejo de inferiores y en la casa-hotel. Esto es de los chicos y de las familias que nos brindan la confianza de dejarnos a sus hijos. Los tratamos como si fueran nuestros hijos, con un cariño muy grande”.