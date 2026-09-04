#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Scouting

La mirada de AFA también está puesta en el Barisone

Leonardo Di Lorenzo, encargado del scouting de AFA, y Fabian Lovato, integrante del Departamento de Selecciones Juveniles, se encuentran este fin de semana en el Torneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone" recorriendo el CIFFU y observando partidos de las diferentes categorías.Leonardo Di Lorenzo, encargado del scouting de AFA, y Fabian Lovato, integrante del Departamento de Selecciones Juveniles, se encuentran este fin de semana en el Torneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone" recorriendo el CIFFU y observando partidos de las diferentes categorías.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Leonardo Di Lorenzo, encargado del scouting de AFA, y Fabián Lovato, integrante del Departamento de Selecciones Juveniles, están visitando este fin de semana el CIFFU, donde recorren las instalaciones y observan partidos de las distintas categorías del tradicional certamen infantil.

El Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Diego Barisone” no solamente representa una fiesta deportiva para cientos de chicos de Santa Fe y la región. Por estos días, el predio CIFFU también se transforma en un lugar de observación para quienes tienen la responsabilidad de detectar nuevos talentos y seguir de cerca el crecimiento de los futbolistas en formación.

Mirá tambiénEl Barisone los hace felices y, por cuatro días, también se sienten grandes

Durante este fin de semana, el certamen cuenta con la presencia de Leonardo Di Lorenzo, encargado del área de scouting de la Asociación del Fútbol Argentino, y Fabián Lovato, integrante del Departamento de Selecciones Juveniles de AFA. Ambos recorren las diferentes canchas del complejo, presencian encuentros y toman contacto con la realidad del fútbol infantil.

Torneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone". Crédito: Flavio RainaTorneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone". Crédito: Flavio Raina

La presencia de representantes del fútbol nacional le aporta un valor especial a una competencia que año tras año reúne a una importante cantidad de instituciones, categorías y jugadores. El Barisone se convirtió en una cita esperada dentro del calendario del fútbol formativo y, además de brindarles a los chicos la posibilidad de competir, compartir y disfrutar, permite que sus actuaciones puedan ser observadas por especialistas.

Una oportunidad que trasciende los resultados

En el fútbol infantil, el resultado ocupa un lugar secundario frente al aprendizaje, la formación y los valores que se transmiten dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, la posibilidad de que integrantes de los seleccionados juveniles recorran el torneo representa un estímulo adicional para los pequeños futbolistas, sus entrenadores y las familias que acompañan.

Mirá tambiénLa fiesta de los chicos ya se vive a pleno

Di Lorenzo y Lovato aprovechan su estadía para observar diferentes categorías y partidos, siguiendo especialmente aquellos aspectos que pueden resultar importantes dentro de un proceso de selección y desarrollo. La tarea de scouting permite ampliar el seguimiento de jugadores y conocer nuevos nombres que, con el tiempo y el trabajo adecuado, pueden tener la posibilidad de continuar avanzando en su formación.

Así, el “Diego Barisone” vuelve a demostrar que es mucho más que un torneo. Es encuentro, competencia, amistad y aprendizaje, pero también una gran vidriera para el fútbol infantil. Que representantes de AFA estén presentes en el CIFFU jerarquiza la competencia y confirma la importancia que tiene el desarrollo de las divisiones formativas.

Torneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone". Crédito: Flavio RainaTorneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone". Crédito: Flavio Raina

Para los organizadores, clubes y familias, la visita constituye además un reconocimiento al esfuerzo que se realiza para sostener un torneo de estas características. Y para los chicos, seguramente quedará como una experiencia inolvidable: jugar un partido del Barisone sabiendo que, entre quienes están mirando desde afuera de la cancha, también puede haber alguien siguiendo de cerca sus primeros pasos en el fútbol.

La pelota sigue rodando, los chicos disfrutan y el Barisone continúa dejando historias. Esta vez, con la mirada de AFA presente en el CIFFU.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
Ligas Regionales
Liga Profesional de Fútbol de AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro