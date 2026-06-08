Franco Colapinto cerró un domingo frustrante en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El argentino terminó 14° con el Alpine, en una carrera accidentada, con varios abandonos, sanciones por exceso de velocidad en el pit lane y una bandera roja sobre el final que terminó de alterar el desarrollo de la competencia. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, que dominó con Mercedes y estiró su gran momento en el campeonato.
Colapinto, atrapado por la estrategia de Alpine en una carrera caótica en Mónaco
El argentino terminó 14° en el Gran Premio de Mónaco, en una competencia marcada por accidentes, sanciones y una bandera roja sobre el final. Alpine volvió a quedar bajo la lupa por sus decisiones estratégicas.
Para Colapinto, la carrera tuvo un punto de quiebre claro: la estrategia. Alpine lo llamó a boxes en la vuelta 37 para colocar neumáticos duros, una decisión que terminó siendo discutible en un circuito como Mónaco, donde la posición en pista suele valer mucho más que cualquier diferencia de ritmo. Al detenerse, Franco perdió lugares con pilotos que venían detrás, como Arvid Lindblad y Esteban Ocon, que continuaron en pista.
Desde ese momento, el argentino quedó condicionado. Tenía ritmo para acercarse, pero no espacio para avanzar. En Monte Carlo, alcanzar a otro auto no significa poder superarlo. Colapinto recuperó tiempo, llegó a la espalda de Ocon y quedó integrado a un pelotón compacto, pero no encontró la manera de progresar.
La situación se volvió todavía más compleja por la estrategia de Williams. Alex Albon dejó pasar a Carlos Sainz y luego se encargó de contener al grupo. Allí quedaron encerrados Lindblad, Nico Hülkenberg, Ocon y Colapinto, mientras por detrás también se acercaban Fernando Alonso y Sergio Pérez. Franco tenía mejor ritmo, pero quedó atrapado en una fila lenta, una de las trampas más conocidas de Mónaco.
La carrera entró en una fase caótica sobre el final. Primero, Lance Stroll se accidentó y provocó la salida del auto de seguridad. Poco después, Charles Leclerc golpeó en el mismo sector y la dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja. La prueba se detuvo cuando restaban pocas vueltas, y tras una larga espera se reanudó con apenas nueve giros por delante.
En el relanzamiento, Colapinto volvió a quedar en medio del desorden. Carlos Sainz venía complicado tras un toque con Nico Hülkenberg y, al transitar lento antes del túnel, el argentino intentó aprovechar un hueco por el interior. El Alpine tocó levemente al Williams y Sainz terminó haciendo un trompo. Franco cayó en pista, aunque luego avanzó al 14° lugar por la sanción aplicada a Sergio “Checo” Pérez.
Después de la carrera, Colapinto reconoció que había sido una competencia dura. “Fue una carrera bastante frustrante, porque me encontré con Williams y perdí el ritmo. Atrapado detrás del Williams, iba muy lento”, explicó el argentino. También se refirió al cierre de la prueba: “El relanzamiento fue bastante frustrante. Fernando me presionó con mucha fuerza. Carlos iba lento y se retiró. Las últimas vueltas fueron un poco caóticas”.
El balance final deja una sensación clara: Colapinto no sufrió por falta de ritmo, sino por haber quedado en el lugar equivocado en el momento menos conveniente. Alpine apostó por una parada que, en otro circuito, podía tener sentido. En Mónaco, en cambio, lo dejó sin margen. Franco alcanzó a los autos de adelante, pero nunca pudo usar esa velocidad para ganar posiciones.
La otra cara de Alpine fue Pierre Gasly, que llegó a estar cerca de un resultado mucho más importante, pero también quedó condicionado por las sanciones. El francés recibió diez segundos por exceso de velocidad en el pit lane y terminó séptimo, pese a que en pista había llegado a ilusionarse con un podio.
Así, Mónaco dejó para Colapinto una carrera con más frustraciones que certezas. El argentino había largado 14° y terminó en la misma posición, pero el desarrollo mostró que podía haber aspirado a algo más con otra lectura estratégica. En un circuito donde adelantar es casi imposible, Alpine volvió a pagar caro una decisión tomada desde el muro
Gasly vs Colapinto
|Sesión
|Gasly
|Colapinto
|FP1
|1m15s828 (10°)
|1m16s189 (15°)
|FP2
|1m14s497 (11°)
|1m14s758 (15°)
|FP3
|1m14s480 (13°)
|1m15s179 (19°)
|Clasificación
|1m13s226 (9°)
|1m13s995 (14°)
|Carrera
|7°
|14°
|Mejor vuelta carrera
|1m15s497 (3°)
|1m16s316 (10°)
Colapinto y Gasly: la confianza marcó la diferencia en Mónaco
El argentino sufrió con un Alpine difícil de llevar durante todo el fin de semana, mientras su compañero logró meterse en Q3 y sostenerse en zona de puntos. En Monte Carlo, esa diferencia de confianza terminó pesando más que cualquier otra cosa.
La comparación entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco no admite una lectura simple. No fue un fin de semana para sentenciar a uno ni para elevar al otro por encima de todo. Fue, más bien, una muestra clara de cuánto puede cambiar el rendimiento de un piloto cuando logra confiar en el auto. Y en Monte Carlo, esa confianza no es un detalle: es casi una condición indispensable para sobrevivir.
Gasly estuvo un paso por delante durante todo el fin de semana. No por una diferencia exagerada en cada salida a pista, sino por una mayor consistencia. Fue más rápido que Colapinto en las tres prácticas libres y, cuando llegó la clasificación, consiguió poner el Alpine en la novena posición, dentro de la Q3. Ese resultado le abrió una carrera distinta: largar desde la zona de puntos lo dejó en el grupo correcto cuando la prueba empezó a desordenarse.
Colapinto, en cambio, nunca pudo construir esa base de confianza. El argentino mejoró en la clasificación y marcó allí su mejor vuelta del fin de semana, pero llegó al sábado con una suma de señales incómodas: bloqueos, roces, trompos y una sensación de auto difícil de llevar al límite. En Mónaco, donde cada metro exige precisión, esa falta de confianza se paga más caro que en cualquier otro circuito.
Los tiempos reflejaron esa diferencia. En la primera práctica, Gasly fue 10° con 1m15s828, mientras Colapinto quedó 15° con 1m16s189. En la segunda tanda, el francés volvió a quedar por delante con 1m14s497, contra el 1m14s758 del argentino. La brecha se amplió en la tercera práctica: Gasly fue 13° con 1m14s480 y Colapinto terminó 19° con 1m15s179.
La clasificación confirmó esa tendencia. Gasly giró en 1m13s226 y se ubicó noveno, mientras Colapinto quedó 14° con 1m13s995. En un circuito convencional, largar cinco puestos más atrás puede abrir margen para recuperar con ritmo, estrategia o degradación. En Mónaco, en cambio, significa quedar atrapado en otra carrera.
El domingo terminó de marcar esa diferencia. Gasly, pese a las penalizaciones por exceso de velocidad en el pit lane, finalizó séptimo y sumó puntos para Alpine. Colapinto, en cambio, terminó 14°, condicionado por el tráfico, por una estrategia que no lo favoreció y por un relanzamiento caótico en el que quedó envuelto en el toque con Carlos Sainz.
Tampoco la vuelta rápida de cada uno dejó una lectura muy distinta. Gasly marcó 1m15s497, el tercer mejor registro de carrera, mientras Colapinto hizo 1m16s316, décimo en ese apartado. La diferencia no habla solamente de velocidad pura, sino también de contexto: uno tuvo más aire para mostrar ritmo; el otro pasó buena parte de la prueba encerrado en tráfico.
Por eso, la comparación debe leerse con cuidado. Gasly hizo un mejor fin de semana y aprovechó mejor el potencial del Alpine. Colapinto, en cambio, nunca encontró una plataforma cómoda para atacar. No fue falta de actitud ni de capacidad, sino una combinación de confianza limitada, tráfico, estrategia y un circuito que no perdona. Mónaco le dejó a Colapinto una lección incómoda, pero útil. No todos los malos fines de semana en la Fórmula 1 representan una alarma mayor. Algunos son, simplemente, carreras para archivar rápido y estudiar bien. El argentino no perdió lo que había construido en Miami y Canadá; lo que se cortó fue la continuidad emocional de esa racha positiva. Y eso, en una temporada larga, también forma parte del aprendizaje.