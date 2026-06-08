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El martes 25 de agosto

El US Open anunció el regreso de Federer: jugará una exhibición junto a otras leyendas

El suizo ganó el Grand Slam neoyorquino en cinco ocasiones y todas de manera consecutiva. Del Potro le cortó la racha en 2009. La última vez que participó en el torneo fue en 2019.

Federer ganó 5 el US Open entre 2004 y 2008.Federer ganó 5 el US Open entre 2004 y 2008.
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La cuenta en redes sociales del US Open sorprendió a los fanáticos del tenis este lunes por la mañana al anunciar el regreso de la leyenda suiza Roger Federer, campeón del torneo en cinco ocasiones.

"Icónico. El cinco veces consecutivas campeón del US Open, Roger Federer, vuelve a la cancha en Nueva York una última vez", fue el mensaje que publicó el US Open junto a los momentos más emotivos del suizo en el torneo.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 15, 2026 Former tennis player Roger Federer reacts during the press conference REUTERS/Hollie AdamsAgassi, McEnroe y Roddick participarán de la exhibición junto al suizo.

El evento será el martes 25 de agosto, durante la "Fan week" que se lleva a cabo la semana previa al inicio del torneo. Durante el mismo, Federer jugará un dobles junto a otras leyendas del torneo, como lo son los estadounidenses Andre Agassi, John McEnroe y Andy Roddick.

Federer ganó el US Open en cinco ocasiones y todas ellas se dieron de manera consecutiva entre 2004 y 2008.

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Esto le permitió convertirse en el jugador más ganador de dicho Grand Slam en la Era Abierta junto a los estadounidenses Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982 y 1983) y Pete Sampras (1990, 1993, 1995, 1996 y 2002).

La seguidilla de Federer en el US Open se cortó en la final de la edición del 2009, cuando fue derrotado en cinco sets por el argentino Juan Martín del Potro en un inolvidable partido.

Tennis - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 11, 2024 Former tennis player Roger Federer during exhibition match REUTERS/Tingshu WangFederer vuelve a Nueva York, donde jugó por última vez en la edición 2019.

La última participación de la leyenda suiza en el US Open se dio en la edición de 2019, cuando cayó en los cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

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