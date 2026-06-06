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Grand Slam: Mirra Andreeva aplastó a Chwalinska y se coronó en Roland Garros

La rusa de 19 años conquistó su primer Major tras imponerse en sets corridos. Con este título, meterá el zarpazo al top 6 del ranking mundial.

Mirra Andreeva se coronó en Roland Garros. Foto: Reuters.Mirra Andreeva se coronó en Roland Garros. Foto: Reuters.
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La tenista rusa Mirra Andreeva (8°) se quedó con el título en Roland Garros y conquistó su primer Grand Slam, luego de derrotar en sets corridos en la final a la polaca Maja Chwalinska.

Andreeva, que gracias a esta consagración escalará hasta el sexto puesto de la clasificación de la WTA, se impuso por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 22 minutos de juego.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 6, 2026 Russia's Mirra Andreeva celebrates with the trophy and a dog after winning her final match against Poland's Maja Chwalinska REUTERS/Guglielmo MangiapaneLa rusa de 19 años conquistó su primer Major. Foto: Reuters.

El primer set estuvo plagado de quiebres pero se inclinó a favor de la rusa de 19 años recién cumplidos, quien se quedó con el servicio de su oponente en cuatro ocasiones contra dos de la polaca.

Ya en el segundo set, Andreeva empezó a liquidar el partido rápidamente al conseguir dos quiebres y tomar ventaja de 5-0.

Después de no poder cerrar el enfrentamiento con su saque, la rusa pudo quebrar el servicio de su rival por séptima ocasión para finalmente quedarse con el título en el polvo de ladrillo parisino.

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En su camino a la gloria, Andreeva se mostró muy firme en todas sus presentaciones y demostró tal contundencia que solo perdió un set en la segunda ronda, frente a la española Marina Bassols Ribera.

Chwalinska, por su parte, tuvo las mejores semanas de su carrera, ya que accedió a la final luego de ingresar al cuadro principal desde la clasificación, por lo que debió disputar nueve partidos para meterse en el cruce decisivo.

Pese a la derrota, Chwalinska escalará 93 posiciones en el ranking WTA y aparecerá el próximo lunes en el vigésimo primer lugar.

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