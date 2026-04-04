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Aldosivi y Estudiantes Río Cuarto no se sacaron diferencias

El partido correspondió a la fecha 13 del certamen de primera división del fútbol argentino.

Aburrido empate sin goles entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.Aburrido empate sin goles entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.
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Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto protagonizaron un aburrido empate sin goles en Mar del Plata, por la decimo tercera fecha del Torneo Apertura, y se complican cada vez más con la zona de descenso.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se llevó a cabo en el Estadio José María Minella y contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Con este resultado, tanto el “Tiburón” como el “Celeste” se mantienen en las últimas posiciones de la Zona B, ya que el equipo marplatense tiene seis puntos y el de Córdoba, solo cinco.__IP__

En la próxima fecha, Aldosivi visitará el viernes a Belgrano de Córdoba, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá un día después a Barracas Central.

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