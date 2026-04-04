Una jornada que debía ser de fiesta terminó en tragedia en Lima. El banderazo de Alianza Lima, realizado este viernes en la previa del clásico ante Universitario, dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de La Victoria.
Tragedia en el banderazo de Alianza Lima: un muerto y 60 heridos en la previa del clásico
La fiesta frente al estadio de Matute terminó en desastre. Hubo versiones cruzadas sobre el colapso de una estructura mientras los bomberos evacuaban a decenas de víctimas.
El saldo confirmado fue cambiando con el correr de las horas. En un primer tramo de la cobertura oficial se informó que había 47 personas afectadas, mientras que luego distintas actualizaciones elevaron el número de lesionados a al menos 60. En todos los casos, las autoridades confirmaron una víctima fatal.
Qué se sabe del incidente en Matute
La emergencia se produjo en medio de una fuerte aglomeración de hinchas que participaban del tradicional banderazo previo al clásico peruano. Equipos de bomberos, ambulancias y personal sanitario fueron desplegados de inmediato para asistir a los heridos y ordenar la zona.
En las primeras horas circularon versiones distintas sobre la causa. Algunas informaciones hablaron de la caída o colapso de una estructura o pared, mientras que otras voces oficiales descartaron de manera explícita el desplome de una pared en la tribuna sur y apuntaron a incidentes registrados en medio de la multitud.
Esa contradicción marcó la cobertura del caso y explica por qué, al cierre de esta nota, la mecánica exacta de lo ocurrido seguía bajo verificación. Lo confirmado es el impacto humano del episodio y la necesidad de asistencia urgente a decenas de personas.
El operativo sanitario y los traslados
El sistema de emergencia sanitaria movilizó varias unidades para atender a los heridos en el lugar y derivar a los casos de mayor complejidad. Entre los primeros reportes se informó el traslado de lesionados a hospitales de Lima y la activación de alertas en centros de salud para recibir más pacientes.
Los bomberos también incrementaron su presencia con numerosas unidades en la zona del estadio. La prioridad inicial pasó por la asistencia prehospitalaria, la evacuación de heridos y el despeje del área afectada en un contexto de alta tensión y confusión.
El clásico quedó bajo una sombra de luto
El episodio golpeó de lleno la previa de uno de los partidos más importantes del calendario peruano. El clásico entre Alianza Lima y Universitario quedó atravesado por el impacto de una tragedia que desplazó completamente el foco deportivo y volvió a poner bajo discusión la seguridad en convocatorias masivas alrededor del fútbol.
Con una persona fallecida, decenas de heridos y una investigación todavía abierta sobre las circunstancias del hecho, la noche en Matute terminó convertida en una de las más dolorosas que recuerde el fútbol peruano en la antesala de un partido de esta magnitud.