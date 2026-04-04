San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Estudiantes este viernes por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y volvió a festejar después de cinco partidos sin triunfos. En el Pedro Bidegain, el equipo azulgrana encontró alivio en una noche exigente, marcada por la lluvia y por un desarrollo cambiante.
San Lorenzo volvió al triunfo ante Estudiantes, próximo rival de Unión
El Ciclón ganó 1 a 0 en el Bajo Flores con gol de Manuel Insaurralde, cortó una racha de cinco partidos sin victorias y dio un paso clave en la Zona A.
El único gol del partido lo convirtió Manuel Insaurralde a los 10 minutos del primer tiempo. Con ese resultado, el equipo de Gustavo Álvarez llegó a los 17 puntos y se metió en el octavo puesto de la Zona A, mientras que Estudiantes dejó pasar la chance de alcanzar la cima.
Un arranque con impacto azulgrana
San Lorenzo golpeó temprano y construyó la ventaja con una buena combinación por izquierda. Insaurralde recibió en el área, se apoyó en Nahuel Barrios y sacó un derechazo que encontró espacio entre las piernas de un defensor antes de meterse junto al palo.
A partir de ese gol, el Ciclón pudo jugar con otro aire. No dominó de manera sostenida, pero sí logró atravesar el primer tiempo con ventaja frente a un rival que fue creciendo con el correr de los minutos y que tuvo sus mejores chances en los pies de Facundo Farías.
Estudiantes reaccionó sobre todo a través de jugadas individuales y de remates desde afuera. La más clara llegó cuando Farías exigió a Orlando Gill, la pelota dio en el palo y el rebote no pudo ser aprovechado por Tiago Palacios. Ese tramo sostuvo la tensión hasta el descanso.
La roja que modificó el partido
En el complemento, el Pincha siguió empujando, pero el desarrollo cambió a los 20 minutos. Tomás Palacios fue expulsado después de una intervención revisada por el VAR, tras impactar con su pie sobre la cabeza de Nicolás Tripichio en una acción muy riesgosa.
Con un hombre más, San Lorenzo encontró más espacios y quedó cerca de ampliar la diferencia. Rodrigo Auzmendi tuvo dos chances claras, una de ellas en el palo, y obligó a Fabricio Iacovich a intervenir en varias acciones para sostener con vida a Estudiantes.
Pese a esa superioridad numérica, el equipo de Álvarez no pudo liquidarlo y terminó sufriendo hasta el cierre. La lluvia intensa le agregó dramatismo a los minutos finales, con Estudiantes todavía buscando el empate y Gill respondiendo en los momentos decisivos.
Tres puntos que cambian el panorama
La victoria significó mucho más que un simple corte de racha para San Lorenzo. El equipo necesitaba sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación y lo consiguió frente a uno de los rivales más firmes de la zona.
Del lado de Estudiantes, la derrota frenó una chance concreta de quedar arriba en la tabla. El equipo platense se mantuvo con 21 puntos y dejó escapar una oportunidad importante en una jornada que podía acomodarlo en lo más alto.
Ahora, San Lorenzo visitará a Newell’s en la próxima fecha con otro ánimo y con la sensación de haber encontrado una victoria necesaria en el momento justo. Estudiantes, en tanto, recibirá a Unión con la necesidad de recuperar rápido los puntos que dejó en el Bajo Flores.