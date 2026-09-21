Alison dos Santos ya está en Santa Fe y se prepara para una de sus primeras experiencias en Argentina. El brasileño, especialista en los 400 metros con vallas pero inscripto en los Juegos Suramericanos en los 400 metros llanos, será una de las grandes figuras del atletismo que tendrá como escenario la renovada pista del CARD.
Alison dos Santos, el récord mundial que llegó a Santa Fe por el oro
El brasileño, campeón mundial y doble medallista olímpico, será una de las grandes figuras del atletismo. Ya en la capital provincial, destacó la pista del CARD, habló de su primera competencia en Argentina y contó sus ganas de sentir la energía del público.
“Me gusta mucho. La pista es muy rápida”, destacó Alison al hablar sobre el escenario santafesino. El brasileño valoró las condiciones del CARD y aseguró que está preparado para aprovecharlas en busca de una gran marca. “Tiene el estándar para mejorar el resultado. Estamos prontos para correr, la pista es muy buena, muy rápida. Ahora era el momento de correr rápido”, sostuvo.
La confianza del brasileño está respaldada por un presente extraordinario. El 27 de agosto estableció en Zurich el récord mundial de los 400 metros con vallas, con 45s80, y superó la marca que el noruego Karsten Warholm había conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pero ahora el desafío es diferente. En Santa Fe competirá en los 400 metros llanos, prueba en la que esta temporada consiguió una marca personal de 44s38.
“Me encuentro bien. Corrí la mejor marca de temporada una semana atrás. Estamos bien, estamos listos para otra competencia, listos para intentar el récord sudamericano”, señaló.
Alison dos Santos va por el oro
El brasileño conoce el nivel que encontrará en la competencia y mencionó entre sus posibles rivales a atletas de Brasil, Argentina y Venezuela. Sin embargo, no dudó cuando le preguntaron por su objetivo. “Quiero oro”, afirmó.
Alison dos Santos, conocido como “Piu” en el ambiente atlético, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y campeón mundial en Eugene 2022. A los 26 años, acaba de sumar el récord mundial a una carrera que ya lo convirtió en una de las grandes figuras del atletismo sudamericano.
Para el brasileño, además, estos Juegos tienen un componente especial. Es su primera competencia en Argentina y espera vivir de cerca la respuesta de los espectadores.
“Estoy animado. Quiero ver el público, sentir la energía y aprovechar la competencia”, contó.
También disfruta el ambiente que encontró junto a sus compañeros. “Estamos en equipo. Tenemos un clima muy bueno, tranquilo, relajado. Estamos divirtiéndonos, hablando, conversando, festejando, porque es momento de ser feliz, aprovechar toda la competencia y divertirnos también”, explicó.
Y antes de salir a la pista santafesina dejó una invitación para el público: “Todos vengan, vengan, vengan a acompañar el atletismo que va a ser bonito. Estamos animados y vamos a entregar un resultado muy bueno”.