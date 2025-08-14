Analizaron la temporada de Colapinto: la comparación que sorprendió en redes
El sitio oficial de la máxima categoría evaluó el presente de los jóvenes pilotos, y un especialista destacó las dificultades que enfrentó el argentino en Alpine y la oportunidad que tiene en la segunda mitad del año.
Franco Colapinto, protagonista del análisis de la F1. Foto: Reuters
Mientras disfruta del receso previo al Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto fue protagonista de un informe publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1. Allí, el comentarista de F1 TV y experto en F2, Alex Jacques, comparó el rendimiento del argentino con el de Jack Doohan, su antecesor en el segundo asiento de Alpine.
“Ambos pilotos tuvieron ocasiones en las que superaron a Pierre Gasly en la clasificación durante su tiempo en el equipo, y Gasly no se queda atrás, ya que llamó la atención al lograr siete apariciones en la Q3, a pesar de que Alpine cuenta con el décimo auto más rápido de la parrilla”, remarcó Jacques sobre el momento más destacado del equipo francés.
Alex Jacques, comentarista de F1 TV y autor de la evaluación.
Adaptación y cuentas pendientes
En su análisis, el especialista señaló que “el descenso de Doohan significó una segunda temporada incompleta en la F1, sin pruebas de pretemporada con el nuevo coche. También ha estado adaptándose al equipo con un ingeniero de carrera nuevo en el rol, lo que no siempre es fácil para un piloto”.
Sobre el argentino, agregó: “A Colapinto solo le queda un fin de semana de carreras antes de regresar a los circuitos que ya conoce de la temporada pasada. Si logra aprovechar esa experiencia para mejorar en clasificación, podría revertir una temporada difícil y terminar sumando puntos”.
Jack Doohan, antecesor de Colapinto en Alpine. Foto: Reuters
Crítica a Alpine y expectativa en Zandvoort
Para cerrar, Jacques dejó un mensaje directo al equipo: “El extraño manejo del asiento ha dejado a dos conductores dignos peleando con una mano atada a la espalda”.
Colapinto tendrá su próxima cita el domingo 31 de agosto, cuando dispute el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, escenario en el que buscará cortar la racha sin puntos en 2025.
